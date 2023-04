Juventus moet tribune sluiten na oerwoudgeluiden naar Lukaku, maar ook Rode Duivel wordt gestraft

Bekijk. Lukaku krijgt rood nadat hij reageert op racistische supporters

Lukaku werd dinsdagavond in de bekermatch van Inter op het veld van Juventus racistisch bejegend door supporters van Juventus. De topschutter van de Rode Duivels scoorde diep in blessuretijd vanop de stip de gelijkmaker waardoor zijn team uitzicht behoudt op de finale, maar werd even later met een tweede gele kaart uitgesloten.

Nadat hij had gescoord legde Big Rom zijn vinger op de mond, wat hij wel vaker doet na een treffer, en hij riep ook iets naar de supporters van Juventus. Die hadden zich misdragen met oerwoudgeluiden en racistische gezangen aan zijn adres tijdens het nemen van de strafschop. Scheidsrechter Davide Massa interpreteerde het gebaar van Lukaku als ‘provocerend gedrag’ tegenover de tegensupporters en stuurde hem van het veld met zijn tweede gele kaart van de wedstrijd.

Donderdag besliste de sportrechter van de Italiaanse voetbalbond dat Juventus de tribune waarvan de racistische gezangen kwamen gesloten moet houden in zijn eerstvolgende thuismatch tegen Napoli op 23 april. Het verdicht van de sportrechter luidde dat Lukaku tot twee keer toe het doelwit was van “vulgaire gezangen en geroep, en beledigende discriminatie”.

Lukaku kreeg dan weer een schorsing van één speeldag opgelegd voor zijn ‘provocatief gedrag’, ondanks het racistisch gedrag van de supporters.

Juventus heeft intussen ook de identiteit achterhaald van twee personen die racistische spreekkoren aan het adres van Lukaku hebben geuit. Het betreft een volwassene en een minderjarige. Juventus zou beslist hebben zijn “code van waardering” toe te passen op de ticketverkoop. De volwassene zou een levenslang stadionverbod krijgen en de minderjarige mag 10 jaar geen wedstrijden bijwonen.

Oerwoudgeluiden

Het was niet de eerste keer dat de Rode Duivel in Italië te maken kreeg met racisme op een voetbalveld. Ook in 2019 op bezoek bij Cagliari waren er in de tribunes oerwoudgeluiden te horen. Cagliari kwam toen zelfs zonder straf weg.

Het nieuwe voorval lokte wereldwijd reacties uit. Roc Nation Sports, het managementbureau dat Lukaku vertegenwoordigt, reageerde in een communiqué scherp op de feiten. De voorzitter van de organisatie Michael Yormak noemde het racisme “verwerpelijk en onaanvaardbaar”. “De Italiaanse overheid moet deze kans gebruiken om racisme aan te pakken, eerder dan het slachtoffer van het misbruik te straffen. Ik ben er zeker van dat de voetbalwereld mijn gevoel deelt.”