Jury besluit tot doodstraf voor dader massamoord in Amerikaanse synagoge

De moord tijdens de gebedsdienst in de Tree of Life-synagoge in Pittsburg geldt als de bloedigste antisemitische aanslag uit de Amerikaanse geschiedenis. Behalve de elf doden – die in leeftijd varieerden van 54 tot 97 jaar – raakten zes mensen gewond.

Twaalf juryleden hadden minder dan tien uur nodig om tot een unanieme uitspraak te komen. Zij liet bij hun keuze voor de doodstraf meewegen dat de man, de 50-jarige Robert Bowers, zijn daad lang van tevoren had gepland, en dat hij jaren na de moordpartij had gezegd dat hij maar één ding betreurde: dat hij niet meer joden had gedood.

Openlijk antisemiet en racist

Dit wees op een weloverwogen daad, en ontkrachtte pleidooien van de verdediging die had aangevoerd dat Bowers psychiatrische problemen had, dat hij een “chaotische jeugd” had gehad, en dat hij als tiener al eens had geprobeerd zichzelf van het leven te beroven. Bowers was een openlijke antisemiet en een racist die op sociale media sprak over het “instandhouden van het witte ras”.

Op 27 oktober 2018 stormde Bowers de synagoge binnen met een halfautomatisch geweer en drie pistolen, en begon om zich heen te schieten. Hij werd uiteindelijk ter plekke door politieagenten neergeschoten en gearresteerd. Bowers werd schuldig bevonden aan 63 misdrijven, waaronder dodelijke haatmisdrijven.

De rechter zal donderdagochtend formeel het doodvonnis uitspreken.