Jury beslist: handgeschreven briefje Aretha Franklin dat tussen zetel werd gevonden, telt als testament

Aretha Franklin in 2015. Beeld AP

Een handgeschreven document dat werd teruggevonden onder een kussen van een zetel in het huis van zangeres Aretha Franklin is een geldig testament. Dat heeft de jury van een Amerikaanse rechtbank beslist. De jury moest een erfenisconflict oplossen tussen de kinderen van de in 2018 overleden ‘Queen of Soul’, melden Amerikaanse media.