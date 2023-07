Juridische bijstand kostte Trump dit jaar al meer dan 40 miljoen dollar

Het gaat volgens de krant om juridische kosten van Save America, een zogeheten PAC (politiek actiecomité) dat in 2020 werd opgericht door Trump met als doel geld in te zamelen voor de aanstaande campagne van de oud-president. Trump heeft eerder dit jaar aangekondigd in 2024 opnieuw een gooi naar het presidentschap te willen doen. Het comité wordt vooral betaald door ‘kleine’ donateurs.

Zijn kandidatuur wordt evenwel geplaagd door meerdere geruchtmakende rechtszaken, die de miljardair nu al handenvol geld kosten. Zo is hij in Florida aangeklaagd bij een federale rechtbank, omdat hij geheime documenten had opgeslagen in zijn villa Mar-a-Lago. In de staat New York staat hij intussen terecht wegens het schandaal rondom Stormy Daniels, een pornoactrice met wie hij een affaire zou hebben gehad en die hij tijdens de verkiezingscampagne in 2016 via een tussenpersoon zwijggeld zou hebben aangeboden.

Speciale onderzoeker

Alsof die twee zaken nog niet ernstig genoeg zijn, lijkt een speciale onderzoeker in Washington D.C. ook van plan Trump aan te klagen. Die zaak heeft weer verband met de pogingen van de oud-president om de door hem verloren verkiezing van 2020 ongeldig te laten verklaren.

Adviseurs van Trump zeiden tegen ‘The Washington Post’ dat het om “noodzakelijke” kosten gaat, om de “tientallen” advocaten te kunnen betalen die de miljardair heeft moeten inhuren. Volgens diezelfde adviseurs zullen de kosten alleen maar oplopen naarmate de rechtszaken vorderen.

De enorme juridische kostenpost van Save America lijkt evenwel zelf niet illegaal te zijn. “Het is een buitengewone som geld”, vertelde Paul Seamus Ryan, een expert op het gebied van campagnefinanciering, aan ‘The Washington Post’. “Aan het einde van de rit gaat het er vooral om of de kleine donateurs beslissen of het de juiste manier is om hun geld te besteden. Mijn gevoel is dat, als je geld aan Trump geeft in 2023, je het wel prima vindt.”