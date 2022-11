Juridisch steekspel tussen twee cd&v’ers: De Moor trekt naar Raad van State tegen ‘eigen’ burgemeester over opvangcentrum

Om de opvangcrisis onder controle te krijgen is de federale regering dringend op zoek naar plaatsen waar asielzoekers ondergebracht kunnen worden. Een van de locaties die staatssecretaris De Moor op het oog heeft, zijn de oude gebouwen van de civiele bescherming in Jabbeke. Daar zouden tot vijfhonderd mensen noodopvang kunnen krijgen, een plan dat het gemeentebestuur van Jabbeke niet ziet zitten.

De Moor en Fedasil, het agentschap voor de opvang van asielzoekers, proberen het plan nu via de Raad van State te forceren. De staatssecretaris komt daar oog in oog te staan met haar eigen partijgenoten, want cd&v bestuurt in Jabbeke met een absolute meerderheid.

De Moor trok enkele weken terug nog persoonlijk naar Jabbeke om een oplossing te zoeken met burgemeester Frank Casteleyn. Even zag het ernaar uit dat die het verzet zou staken, tot Casteleyn een verrassing uit de hoed toverde. De civiele bescherming oefende jarenlang op het terrein met blusschuim, dat mogelijk pfas bevatte. Dat zijn schadelijke chemicaliën die onder meer geproduceerd werden door 3M in Zwijndrecht. Daarom moest een belangrijk deel van de Antwerpse Oosterweelwerken stilgelegd worden vanwege mogelijke pfas-vervuiling.

‘Bitter weinig te maken met pfas’

De site waar de noodopvang ingericht zou worden, moet daarom onderzocht worden door de bevoegde instanties. In de tussentijd is het dus niet veilig om er gezinnen met kleine kinderen onder te brengen, oordeelt Casteleyn. Hij besliste om de komst van het opvangcentrum voor minstens drie maanden te verbieden.

Officieel vanwege pfas, maar het heeft er alle schijn van dat dat niet meer dan een drogreden is. Ook minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA), bevoegd voor de pfas-problematiek, gelooft Casteleyn niet. “Ik denk dat dit dossier bitter weinig te maken heeft met pfas”, zei ze in het parlement.

De Moor vraagt nu aan de Raad van State om het gemeentebesluit te schorsen. Op het kabinet is te horen dat het Agentschap Zorg en Gezondheid al in een advies toestemming gaf om op de site noodopvang in te richten. Op dit moment loopt wel nog een bodemonderzoek dat meer duidelijkheid moet brengen, want het is niet zeker dat er ook effectief pfas-vervuiling is. Indien nodig kunnen er nog bijkomende veiligheidsmaatregelen getroffen worden, klinkt het.

Jabbeke is lang niet de enige plaats waar het lokale bestuur zich verzet tegen de komst van een opvangcentrum. Toch is het voor cd&v pijnlijk dat het nu tot een juridisch steekspel moet komen tussen een staatssecretaris en een burgemeester van de eigen partij.

‘Christendemocratische rekker staat op springen’

De zaak maakt duidelijk dat de West-Vlaamse christendemocraten vaak veel conservatiever denken over migratie dan de partijleiding in Brussel. Nota bene: De Moor was voor haar aanstelling de kabinetschef van staatssecretaris Sammy Mahdi, die het kabinet verliet om voorzitter van de partij te worden.

“De christendemocratische rekker staat op springen. Nu moet cd&v nationaal via staatssecretaris De Moor al in beroep gaan tegen cd&v lokaal. Du jamais vu”, strooit Kamerlid Theo Francken (N-VA) zout in de wonde.

“Het ultieme failliet van dit verwelkomingsbeleid van Vivaldi is nu aangetoond.” Francken grijpt de situatie aan om opnieuw te pleiten voor een Australische aanpak, waarbij de asielprocedure afgehandeld zou worden buiten de EU.