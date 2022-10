Juntaleider Burkina Faso na amper enkele maanden zelf afgezet in coup

Eerder op de dag kwamen er al berichten over militairen die op centrale punten in hoofdstad Ouagadougou geposteerd waren. Een regeringswoordvoerder noemde dat toen nog het gevolg van een “interne crisis binnen het leger”, vanwege ontevredenheid over de verloning.

In de nacht van donderdag op vrijdag werden al schoten gehoord in de Burkinese hoofdstad. Ook vrijdag waren er schoten te horen in de presidentiële wijk van Ouagadougou.

Uiteindelijk betrad kort voor 20 uur lokale tijd (22 uur Belgische tijd) een vijftiental soldaten de set van de nationale omroep. “Luitenant-kolonel Damiba is ontheven uit zijn functies als president van de Patriottische Beweging voor Bescherming en Herstel (het leidende orgaan van de junta, red.)”, zo las een kapitein voor. De nieuwe leider van het land is nu kapitein Ibrahim Traoré, zei hij voorts.

De plegers van de nieuwe staatsgreep kondigden ook aan dat alle grenzen over land en in de lucht vanaf middernacht gesloten worden. Verder is ook de grondwet opgeschort en de regering ontbonden. De nieuwe junta heeft ook een avondklok ingevoerd tussen 21 en 5 uur.

Als reden voor de machtsovername wijzen de militairen naar “de aanhoudende achteruitgang van de veiligheidssituatie” in Burkina Faso. “We hebben besloten om onze verantwoordelijkheden te nemen, gedreven door één ideaal: het herstel van de veiligheid en de integriteit van ons territorium”, luidde het.

Sinds 2015 worden vooral het noorden en oosten van Burkina Faso geteisterd door regelmatige aanvallen van jihadistische milities die banden hebben met Al Qaida of Islamitische Staat. Daarbij vielen duizenden doden, terwijl 2 miljoen mensen ontheemd raakten.