Junta sluit het luchtruim boven Niger vanwege dreigende interventie West-Afrikaanse landen

Leden van de militaire junta in Niger wonen een rally bij in een stadion in Niamey. Beeld van gisteren. Beeld REUTERS

De militaire junta in Niger heeft het luchtruim boven dat land zondagavond voor onbepaalde tijd gesloten. Een woordvoerder van het bewind liet op de nationale televisie weten dat dat besluit is genomen vanwege de dreiging van een interventie in het land.