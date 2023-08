Junta in Niger zegt militaire samenwerking met Frankrijk op

De vertegenwoordiger voegde eraan toen dat een diplomatiek bericht naar Frankrijk zal worden gestuurd. Frankrijk reageerde niet onmiddellijk.

Frankrijk heeft tussen de 1000 en 1500 militairen in Niger die helpen bij het bestrijden van een opstand van groepen die banden hebben met al-Qaeda en Islamitische Staat die zich over de regio heeft verspreid.

Jihadistische opstand

Niger speelt een belangrijke rol in de Franse en westerse strategieën om de jihadistische opstand te bestrijden die de Sahel sinds 2012 teistert. Het anti-Franse sentiment in de regio lijkt toegenomen, aangewakkerd door Rusland dat de laatste jaren steeds prominenter aanwezig is via de huurlingengroep Wagner.

Onder leiding van generaal Abdourahamane Tchiani werd in Niger vorige week de gekozen president Mohamed Bazoum de macht ontnomen.