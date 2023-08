Jumbo-Visma zet Vuelta op zijn kop met ferme machtsgreep: Kuss wint, Roglic en Vingegaard brengen Evenepoel in de problemen

“Een lastige slotklim met 4.000 hoogtemeters. We zullen aandachtig moeten zijn. Hopelijk rijdt er een mooie vlucht weg die voor de dagzege kan gaan”, aldus Remco Evenepoel voor de start van etappe zes. Met toch wat kopzorgen: Vervaeke en Bagioli zijn wat ziekjes door een virus. Die laatste haalde de aankomst niet vandaag.

In deze Vuelta kan Evenepoel al zijn ploegmaats goed gebruiken. Dat bleek al vanaf de start vandaag. Oorlog om in de vroege vlucht te zitten in combinatie met een stevige wind. De renners van Soudal Quick-Step moesten vol aan de bak om een interessant groepje van 27 renners terug te halen. Dat lukte ook.

Op en rond de eerste echte beklimming van de dag - de Puerto de Arenillas - waren er opnieuw heel wat aanvalspogingen. Een groepje van negen reed weg, met daarbij Lotto Dstny-Belgen Lennert Van Eetvelt en Sylvain Moniquet. De interessantste namen zaten daarachter, in een grote achtervolgende groep. Geen Evenepoel, Roglic of Vingegaard, wel Sepp Kuss, Lenny Martinez, Mikel Landa en Marc Soler.

Alles kwam samen voorin, wat resulteerde in een kopgroep van 40. Gevaarlijk, want Jumbo-Visma had maar liefst vier renners mee in die kopgroep. Kuss kreeg steun van Valter, Tratnik én Van Baarle. In totaal reden er maar liefst 11 renners uit de top-25 voorop. De voornaamste klassementsman was Lenny Martinez, voor de start derde op 17 seconden. Verder had Bahrain-Victorious een interessant drietal met Landa, Buitrago en Poels. Soler vertegenwoordigde UAE. Ook Cras, Buchmann, Kämna, Bardet, Carthy en Rubio waren mee.

Soudal Quick-Step, Ineos Grenadiers en Movistar moesten dus vol aan de bak. Zeker als de kopgroep op een bepaald moment zeven minuten voorsprong kreeg. Evenepoel wilde zijn rood afstaan, maar niet aan zulke grote namen. Ook Ineos en Movistar zaten niet op hun gemak. De voorsprong halveerde nog voor de slotklim, waar een strijd op twee fronten losbarstte.

In de kopgroep maakte Storer indruk met een hoog tempo in dienst van de piepjonge Martinez. Pas op de laatste steile stroken barstte de kopgroep helemaal uit elkaar. Rubio probeerde solo, Bardet, Martinez en Kuss gingen in de achtervolging. Die laatste was duidelijk de sterkste en liet iedereen achter, kort na de samensmelting met ritwinst als beloning. Voor rood kwam hij net te kort. De jonge Lenny Martinez finishte op 26 seconden van Kuss, net genoeg om de nieuwe leider te zijn.

Evenepoel wist op de slotklim al dat hij het rood kwijt was. Soudal Quick-Step legde wel een stevig tempo op om Kuss en de zijnen niet té veel voorsprong te geven. Louis Vervaeke verdient een eervolle vermelding voor zijn beukwerk. Primoz Roglic schudde als eerste stevig aan de boom. Hij reed even alleen weg, maar kreeg al snel Vingegaard en Mas bij zich. De grote afwezig was Remco Evenepoel. De Belgische kampioen kon niet volgen en moest verder op zijn eigen tempo. Evenepoel geraakte nog geïsoleerd, maar kon in de slotkilometer de schade al bij al beperken. 31 seconden verliest hij ten opzichte van Vingegaard en Roglic.

In het klassement komt Vingegaard terug tot op vijf seconden, Roglic tot op 11. Sepp Kuss heeft op zijn beurt twee minuten en 39 seconden voor op Evenepoel. Opdracht volbracht voor de gele brigade. Een machtsgreep om ‘U’ tegen te zeggen.