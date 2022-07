Jumbo-Visma pleegt coup in koninginnenrit Tour de France: Vingegaard ritwinst en geel

In tegenstelling tot dinsdag vielen er geen coronabesmettingen te noteren, dus kwamen er 161 renners aan de start voor een etappe waar veel van werd verwacht. Ook Mathieu van der Poel en Wout van Aert hadden een plannetje klaar. Het duo keuvelde met elkaar in de geneutraliseerde eerste kilometers en zodra het startsein werd gegeven, schoot de groen trui als een komeet naar voren, met de Nederlander in zijn wiel. Het duo begon aan een koppeltijdrit richting de eerste tussensprint, na 16,5 km. Vele anderen probeerden de oversteek te maken, maar zonder succes.

Het tempo lag hoog, 55 à 60 km per uur en pas ver na de tussensprint, waar Van Aert andermaal 20 punten pakte voor het groen, slaagde Cattaneo er als eerste in om aan te pikken, na zo’n 30 km. Enkele kilometers verderop sloot een grote groep aan met daarin ook Dylan Teuns en Guillaume Van Keirsbulck als landgenoten.

Het peloton zette zich neer, nam een plaspauze en in geen tijd steeg de bonus naar drie minuten. 20 koplopers vormden de vroege vlucht, op de eerste beklimming van de dag moest Van der Poel de anderen al laten rijden. Z’n beulswerk in het begin van de etappe leverde hem dus niets op, wat later zou hij er ook de brui aan geven, net zoals Oliver Naesen die de eerste opgever van de dag was wegens ziekte.

Vuurwerk op de Télegraphe

Vooraan ging het snel, de voorsprong van de koplopers liep op naar 9 minuten op de tweede klim van de dag, de Col du Télegraphe, en de kopgroep dunde uit tot elf stuks op de steile flanken. Wout van Aert en Dylan Teuns, Kamil Gradek, Mikaël Chérel, Max Schachmann, Simon Geschke, Ion Izagirre, Jonas Rutsch, Warren Barguil, Pierre Latour en Krists Neilands.

In het peloton, op zo’n 2 km van de top van de Télegraphe, ontbond Jumbo-Visma een eerste keer z’n duivels. Tiesj Benoot versnelde, met Roglic in zijn wiel, maar de aanval droeg niet ver. Yates counterde en de anderen volgden met gemak. De groep met favorieten werd wel gedecimeerd, temeer omdat Benoot daarna een strak tempo bleef opleggen.

Van der Poel en Van Aert in een vroege vlucht. Beeld AFP

Vooraan graaide Pierre Latour de volle buit mee in de strijd om de bergpunten, voor Barguil en Geschke, drager van de bergtrui waarna een korte afdaling volgde richting de Galibier, de derde col van de dag.

Steekspel

Ook hier legde Jumbo-Visma meteen z’n kaarten op tafel. Na amper drie kilometer viel Jonas Vingegaard als eerste aan. Pogacar, snel zonder ploegmaten, moest het gaatje dichten, Geraint Thomas pikte aan, met Roglic in zijn wiel waarna de Sloveen het probeerde en meteen gecounterd werd door de gele trui die op zijn beurt ging versnellen. Zonder succes, Vingegaard reed het gat dicht. Het was het sein voor een turbo-offensief van het Jumbo-Visma duo die om beurt de gele trui bestookten gedurende zo’n 3 km, maar die kraakte niet, net zo min als Geraint Thomas.

Toen de pogingen niets opleverden, keerde de rust terug bij het kwartet en wist Marc Soler, ploegmaat van Pogacar, terug te keren bij z’n kopman. Het tempo stokte, ook anderen keerden terug, waaronder Sep Kuss en Tiesj Benoot als ploegmaten van Vingegaard en Roglic.

Vooraan kregen we nog vijf leiders: Teuns, Barguil, Van Aert, Latour en Geschke en het was Barguil die zich op de flanken van de Galibier de sterkste toonde en z’n metgezellen achter liet.

Ook in de groep der favorieten zaten ze niet stil en ging Roglic op zo’n 6 km van de top versnellen. Opnieuw moest Pogacar het gaatje dichten. Er vormde zich een groep met vier Jumbo-Visma’s: Kuss, Kruijswijk, Roglic, Vingegaard, verder Pogacar, Geraint Thomas, Nairo Quintana en Romain Bardet.

Het offensief van Jumbo-Visma baatte evenwel niet. Roglic was diegene die kraakte op zo’n 5 km van de top, Pogacar wachtte niet en ging versnellen.

Wout Van Aert eiste andermaal een hoofdrol op. Beeld AFP

Enkel Vingegaard bleef over met Pogacar, er wachtte nog vier km naar de top van de Galibier en het werd een strijd van man tegen man, al had Jumbo-Visma Wout van Aert nog vooraan.

Barguil rondde als eerste de top, een kleine minuut voor Simon Geschke. Van Aert volgde op 1:40 en wachtte op z’n kopman. Onze landgenoot zou na de Mont Ventoux geen tweede bergetappe winnen in de Tour de France en moest zich opofferen voor het collectief. Hij liet zich uitzakken naar de groep met Primoz Roglic en bracht de Sloveen in de afdaling en op het vlakke stuk terug bij de groep met Pogacar, Vingegaard, Geraint Thomas en Adam Yates.

Vooraan begon Barguil met 2:15 voorsprong op Geschke, Latour en Teuns aan de slotklim, goed voor 11,3 km aan 9,2% gemiddeld. De groep van de gele trui volgde op vier minuten. Daar gaf Wout van Aert nog enkele felle snokken op kop waarna hij zich liet uitzakken, niet veel later moest ook Roglic opnieuw lossen. Had Jumbo-Visma z’n pijlen te vroeg verschoten?

Ultieme inspanning

Intussen sprong Nairo Quintana weg uit de groep der favorieten, op zoek naar z’n ploegmaat Barguil die het lastig kreeg op de steile slotklim. De Colombiaan beende z’n ploegmaat bij, maar zou niet lang alleen koersen, want in de groep met de gele trui viel Jonas Vingegaard aan op zo’n 4 km van de top. De Deen nam meteen enkele lengtes, Pogacar had geen antwoord in de benen en moest op z’n eigen tempo naar boven.

Het plan van Jumbo-Visma draaide toch goed uit. De Deense kopman was ontketend en soleerde naar de zege, voor Nairo Quintana, Romain Bardet en Geraint Thomas. Pogacar reed binnen als zevende op bijna drie minuten en verliest z’n gele trui.