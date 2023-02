‘Jullie gaan niet minder maar net meer van me horen’: Dries Van Langenhove stopt als Kamerlid voor Vlaams Belang

Bekijk. Dries Van Langenhove kondigt vertrek als Kamerlid aan

Vier jaar nadat Dries Van Langenhove samen met Tom Van Grieken bekendmaakte dat hij zou opkomen voor Vlaams Belang, hebben de twee opnieuw een mededeling, dit keer om een einde aan te kondigen. Van Langenhove stopt als Kamerlid en wordt vervangen door een opvolger. Hij wil zich focussen op ‘zijn activisme’. In theorie wordt zijn opvolger de Vlaams-Brabander Joris De Vriendt, maar die knoop is nog niet doorgehakt.

Van Langehove start de persconferentie door te zwaaien met twee dikke mappen. “421 parlementaire vragen, 67 stevige wetsvoorstellen en daarnaast nog parlementaire tussenkomsten”, zegt Van Langenhove. “Ik heb me altijd ten volle ingezet. Dat de media dit werk bewust hebben doodgezwegen, was niet zo erg, want ik bereik honderdduizenden Vlamingen via eigen kanalen. Maar het is jammer dat het migratiestandpunt van Vlaams Belang nooit aan bod kwam in de reguliere media, omdat jullie me op een zwarte lijst hebben gezet. Daarom is het beter om door te gaan met mijn mediakanaal en activisme.”

“Voor N-VA is dit een vervelende zaak. De aanwezigheid van onaanvaardbare extremisten à la Van Langenhove gaf de partij een excuus om dat debat nooit ten gronde te moeten voeren. Nu valt dat excuus dus wat weg.” Na de exit van Dries Van Langenhove: Bart Eeckhout maakt een eerste analyse.

Schild & Vrienden

Van Langenhove was net 26 jaar toen hij in 2019 de lijst trok voor Vlaams Belang in Vlaams-Brabant. Hij werd de jongste verkozene. Een jaar eerder, in 2018, raakte Van Langenhove in opspraak na een reportage in VRT-programma Pano.

Van Langenhove was op dat moment bekend als de leider, of in eigen woorden ‘eindbaas’, van de extreem-rechtse jongerenbeweging Schild & Vrienden. De Facebook- en Discord-groepen van Schild & Vrienden bleken onder meer broeihaarden van racistische, seksistische en antisemitische berichten.

Daarna startte een gerechtelijk onderzoek, waarvoor zijn parlementaire onschendbaarheid in 2021 werd opgeheven. In december is zijn onschendbaarheid nog eens opgeheven voor een tweede rechtszaak die hem boven het hoofd hangt.

“Als mijn tegenstanders denken me klein te krijgen door daar een uitputtingsslag van te maken, dan maak ik nu tijd om die confrontatie aan te gaan”, zegt Van Langenhove. “Jullie gaan niet minder van me horen, maar net meer.”

Tegelijkertijd is Van Langenhove nog altijd zeer actief met eigen groepen op sociale media. In zijn Telegram-groep, goed voor 10.000 leden, plaatst hij steeds vaker extreemrechtse complottheorieën, onder meer over een machtige elite van pedoseksuelen. Net de ochtend voor de bekendmaking verscheen in De Standaard een uitgebreid artikel over de complotberichten die Van Langenhove uitstuurt.

“Elke partij die ook maar een greintje verstand heeft, verwerpt zo iemand als boegbeeld”, schreef Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) daarover zaterdagochtend op Twitter.

Elke partij die ook maar een greintje verstand heeft, verwerpt zo iemand als boegbeeld. Dit is waanzinnig. pic.twitter.com/2IHG8DOo5R — Zuhal Demir (@Zu_Demir) 4 februari 2023

Hij heeft ook een YouTube-kanaal ‘Kies Dries’, een website en is op alle sociale media actief. Zelf beweert hij zo “500.000 tot een miljoen Vlamingen per week” te bereiken.

“Ik ben een idealist, een activist, en ik kijk waar ik me het meest nuttig kan maken”, zegt Van Langenhove. Hij wil Vlaams Belang op die manier wel nog steunen en zegt expliciet dat hij geen eigen partij zal oprichten. “Ik wil Vlaams Belang mee aan die overwinning helpen in 2024.”

Dries Van Langenhove op de persconferentie. Beeld Thomas Sweertvaegher

Partij nieuwe smoel geven

Officieel zetelde Van Langenhove voor het Vlaams Belang als onafhankelijke, maar in realiteit bleek Van Langenhove toch in de pas van de kamerfractie te moeten lopen, niet vreemd voor een lijsttrekker. En dat geldt ook buiten de comfortabele banken van de Kamer. Toen Van Langenhove deze zomer in een tweet bijvoorbeeld zinspeelde op een experiment met etnisch zuivere wijken, moest Van Grieken snel rechtzetten dat huidskleur ‘geen issue’ is voor de partij.

Van Grieken maakte er sinds zijn aantreden als voorzitter een zaak van om de partij een nieuwe smoel te geven, die niet te veel mocht lijken op het etnonationalisme van de oude garde zoals Filip Dewinter. Met een jong talent als Van Langenhove, die binnenkort terecht staat voor racisme, was dat misschien niet altijd geloofwaardig.

De vraag is of de partij door het afscheid met Van Langenhove plots aanvaardbaarder wordt voor N-VA als mogelijke partner voor een Vlaams-nationalistische coalitie na de volgende verkiezingen.

Op de vraag of Vlaams Belang fascistisch is, zei De Wever dit weekend nog in De afspraak op vrijdag: “Vlaams Belang is een partij die figuren en discours in haar midden duldt die ik op heel gespannen voet voelt met wat je de democratische consensus noemt”.

Tom Van Grieken weerlegt dat de beslissing er komt om strategische redenen. “We zien Dries niet graag verdwijnen en ik was graag met hem naar de verkiezingen getrokken. We doen niet mee aan de chantage van onze tegenstanders. Het zijn niet onze politieke tegenstanders die gaan bepalen wie er opkomt bij Vlaams Belang.”