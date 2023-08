Juli drukste maand voor illegale oversteken van EU-buitengrenzen sinds 2016

Op basis van de eerste tellingen besluit Frontex dat dit jaar al 176.100 migranten Europa zijn binnengekomen. Bijna de helft daarvan (89.047) kwam via de Middellandse Zee naar Italië, de enige route die een stijging heeft gemerkt in het aantal vluchtelingen (+115 procent). Het is veruit de gevaarlijkste en dodelijkste route. Volgens de Verenigde Naties raakten tussen januari en juli al ruim 2.060 mensen vermist op de Middellandse Zee.

Vanwege de stijgende concurrentie tussen smokkelbendes in Tunesië en Libië, verwacht Frontex dat de prijzen voor de oversteek de komende maanden zullen dalen. In het Middellandse Zeegebied zal de migratiedruk dus nog even toenemen.

Turkije en Griekenland

Langs alle andere routes heeft Frontex net minder mensen geregistreerd dan vorig jaar. Tussen Turkije en Griekenland werden de laatste zeven maanden 29 procent minder oversteken vastgesteld dan dezelfde periode in 2022. In de Balkan, doorgaans de op een na drukste route, was dat 26 procent minder.

De oversteek naar het Verenigd Koninkrijk over het Noordzeekanaal komt ongeveer net zo vaak voor als een jaar geleden. In juli stelde Frontex er 5.500 succesvolle pogingen vast, wat het totaal voor dit jaar al op 27.300 brengt.