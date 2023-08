Juli 2023 was warmste maand ooit gemeten

Afgelopen maand werd gekenmerkt door tal van hittegolven en bosbranden en was volgens Copernicus 0,33 graden warmer dan de tot dan toe warmste maand ooit, juli 2019.

Ook was de luchttemperatuur vorige maand 0,72 graden warmer dan het gemiddelde (1991-2020) voor een julimaand. De oceanen volgden dezelfde zorgwekkende trend, met sinds april abnormaal hoge oppervlaktetemperaturen en sinds juli ongekende records. Op 30 juli werd met 20,96 graden een absoluut record gevestigd en voor de hele maand lag de oppervlaktetemperatuur 0,51 graden boven het gemiddelde (1991-2020).

“We zijn getuige geweest van nieuwe records, zowel wat betreft de mondiale lucht- als oceaanoppervlaktetemperatuur. Deze records hebben rampzalige gevolgen voor de mensheid en voor de planeet”, benadrukte Copernicus-topvrouw Samantha Burgess.

De gevolgen van de opwarming van de aarde door de mens zijn intussen zo goed als overal zichtbaar. Zo werden Griekenland en Canada deze zomer geteisterd door hevige bosbranden, terwijl elders zware overstromingen een hoge tol eisten. In Zuid-Europa was er sprake van een overweldigende hitte, net als in Noord-Afrika. Andere landen werden geconfronteerd met extreem storm- en regenweer.

Eerder concludeerde de World Weather Attribution (WWA), een groep van wetenschappers die in kaart brengt hoe de klimaatverandering de waarschijnlijkheid van extreem weer beïnvloedt, al dat de recente hittegolven in Europa en de VS “vrijwel onmogelijk” zouden zijn geweest zonder de invloed van de menselijke activiteit.