Jongetje (12) in levensgevaar na ongeval in fietsstraat in Torhout: ‘Hij viel en auto kon hem niet meer ontwijken’

Het jongetje was even na 8 uur met zijn fiets op weg naar school in Torhout. In de Sint-Jozefstraat kwam het tot een aanrijding met een wagen. De jongen kwam daarbij ten val en raakte zeer zwaar gewond. De hulpdiensten snelden ter plaatse en dienden het slachtoffer ter plaatse de eerste zorgen toe. Hij werd uiteindelijk in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. Het ongeval gebeurde in een fietsstraat.

De ouders van de jongen kregen opvang. Omdat het ongeval gebeurde vlak voor schooltijd, zagen ook heel wat andere kinderen het ongeval gebeuren. Ook die kinderen worden begeleid.

Ook de verkeersdeskundige die het parket aanstelde, concludeert dat het jongetje met zijn fiets haperde aan zijn vriendinnetje dat naast hem reed. De twee tieners kwamen daarbij allebei ten val. Het meisje viel rechts naar het voetpad toe, maar de jongen viel links. En zo belandde hij op de rijstrook voor de tegenliggers. Daar kwam net op dat moment een jonge vrouw van 18 jaar met haar wagen voorbij. “Zij kon een aanrijding niet meer vermijden”, klinkt het bij het parket.