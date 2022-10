▶ Jongeren filmen hoe ze met step van brugboog in Tessenderlo rijden: ‘Zulke stunts zijn extreem gevaarlijk’

“Zou ik hier een trick gooien?”, schrijft één van de jongemannen bij een korte video waarop te zien is hoe hij en een vriend met hun step op de brugboog zijn geklommen. Op de beelden wordt duidelijk hoe hoog de waaghalzen zich bevinden en dus hoe gevaarlijk hun gedrag is. De beelden werden in de loop van de dag op TikTok gedeeld, maar werden heel snel ook weer verwijderd.

Extreem gevaarlijk

Op choquerende beelden gemaakt door omstanders was eerder te zien hoe een jongeman met een step van de brugboog naar beneden schuift en vervolgens gelukkig veilig en wel weer op de grond terechtkomt.

Lilianne Stinissen van de Vlaamse Waterweg zag de video ook al: “De brug is erg hoog. Het is extreem gevaarlijk om zulke stunts uit te voeren”, stelt ze. “Je brengt zo niet alleen jezelf in gevaar, maar geeft ook een slecht voorbeeld voor anderen.” Ze beklemtoont: “Doe dit zeker niet na!”