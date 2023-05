Jongeren belanden op spoor tijdens vechtpartij aan station Zaventem: dode en zwaargewonde

🚆 Door een aanrijding in Zaventem is het treinverkeer onderbroken tussen Schaarbeek en Leuven.



ℹ️ Tussen Brussel-Noord en Leuven reis je best via Mechelen. Tussen Brussel-Schuman en Brussels Airport-Zaventem reis je best via Brussel-Noord. #NMBS pic.twitter.com/4txrft0YAI