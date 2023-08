Jongen van 10 jaar doodgeschoten in Franse stad Nîmes

De feiten vonden maandag rond 23.30 uur plaats in de wijk Pissevin in het zuidwesten van Nîmes. De jongen zat in de auto bij zijn oom, die ook werd neergeschoten. De politie werd opgeroepen voor meerdere geweerschoten buiten een gebouw en ontdekte ter plaatse een tiental kogelhulzen.

Even later arriveerde een man met zijn twee neven in een auto in het universitair ziekenhuis van Nîmes. Hijzelf was drie keer beschoten, maar niet levensgevaarlijk gewond. De jongste inzittende, 10 jaar oud, overleed echter aan een schot in de rug. Het andere kind, dat op de achterbank zat, bleef ongedeerd.

“Na vuurgevechten in de wijk Pissevin is een 10-jarig kind om het leven gekomen. Een man werd ook neergeschoten, zijn leven is niet langer in gevaar”, zei procureur des konings van Nîmes, Cecile Gensac, deze ochtend in een verklaring. De schutter of de schutters zijn nog steeds op de vlucht, aldus politiebronnen.

In Pissevin werd in januari ook al een 39-jarige man doodgeschoten in een drugszaak. Volgens de meest recente cijfers hebben er de voorbije jaren zowat vijftien afrekeningen plaatsgevonden in de wijk, die gekenmerkt wordt door grote armoedepercentages en een drugproblematiek.

Op sociale media circuleren deze beelden van een schutter in Nîmes. Opgelet, het videofragment kan als schokkend ervaren worden.