Jongen (9) doodgeslagen en gedumpt in Gents dok: moeder aangehouden, stiefvader op de vlucht

Het lichaam werd donderdagvoormiddag opgemerkt door een toevallige passant. Die verwittigde meteen de hulpdiensten. De lokale politie, scheepvaartpolitie en civiele bescherming kwamen ter plaatse, maar konden enkel het overlijden vaststellen. Omstreeks 12 uur kwam de lijkwagen ter plaatse om het stoffelijk overschot mee te nemen.

Het lichaam bleek van een negenjarige jongen uit een Roemeens gezin te zijn. Hij woonde met zijn gezin op de Afrikalaan in Gent. De jongen werd zwaar mishandeld door de toenmalige vriend van zijn moeder. Die sloeg hem regelmatig met een riem, gaf hem vuistlagen en overgoot de jongen regelmatig met ijskoud en heet water.

Begin dit jaar overleed het slachtoffer aan een zoveelste martelbeurt van zijn stiefvader. Die verstopte samen met de moeder het lichaam in een sportzak samen met wat stenen en dumpte het iets verderop in het Houtdok.

Al maanden in het water

Het koppel kon de gruwelijke feiten maandenlang geheim houden. Tot een sms van de moeder terechtkwam bij een oom die in Duitsland woont. De man verwittigde de politie en kwam naar België om aangifte te doen. De politie verhoorde deze week de moeder en de elfjarige zus van het slachtoffer. Haar verklaringen leidden de politie naar de plaats waar het lichaam uiteindelijk gevonden werd. Het was snel duidelijk dat de jongen al maanden in het water lag. “Het gaat om zeer gruwelijke feiten”, aldus een welingelichte bron.

Het parket stelde een wetsdokter aan. De moeder werd gearresteerd en aangehouden door de onderzoeksrechter op verdenking van slagen en lijkverberging. De vrouw ontkent de feiten niet, maar minimaliseert haar eigen aandeel wel. Haar toenmalige vriend is op de vlucht. Hij zou in een kamp in Duitsland wonen. De politie is volop bezig met de man op te sporen.

In het belang van het onderzoek geeft het parket voorlopig geen verdere informatie. Burgemeester van Gent Mathias De Clercq is op de hoogte van de feiten, maar wil voorlopig niet reageren.