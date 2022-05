Jongen (15) dient klacht in wegens haatberichten na vermeende ‘needle spiking’ op tienerfestival Hasselt

De lokale politie in Limburg heeft deze namiddag akte genomen van de klacht wegens belaging en schriftelijke bedreigingen, waarna het proces-verbaal aan het parket van Limburg zal worden overgemaakt.

“Hij durft niet buiten te komen”, zei de moeder van de jongen aan Het Laatste Nieuws. “Vanavond (maandag, red.) hebben we een afspraak bij de dokter, want hij slaapt niet en eet amper. Ik vrees dat dit echt traumatisch is voor hem en dat hij dit nog een hele tijd zal meedragen. We gaan professionele hulp inschakelen om hem en het hele gezin te begeleiden, want de impact is enorm. Dit hoort de mooiste tijd van zijn leven te zijn, maar het is een nachtmerrie geworden.”

Woensdag stapten op het festivalterrein 24 meisjes naar de hulppost omdat ze zich onwel voelden en klachten hadden van misselijkheid, hoofdpijn en hyperventilatie. Na een grondige test van urinestalen van vier festivalbezoekers door het Jessaziekenhuis bleken er geen schadelijke stoffen aanwezig te zijn.

Het parket liet in totaal vijf bloedstalen afnemen voor verder onderzoek door het gerechtelijk lab. Op die onderzoeksresultaten is het nog wachten. Er zijn nog geen afdoende bewijzen gevonden dat er effectief ‘needle spiking’ plaatsvond.

Haatberichten

Op sociale media dook een filmpje op over een 15-jarige jongen die er valselijk van beschuldigd werd betrokken te zijn. De jongeman is ondervraagd en zijn rugzak werd doorzocht, maar er waren totaal geen aanwijzingen tegen hem.

Toch verschenen er online haatberichten tegen de jongen. Het ging om enkele duizenden berichten, waaronder de jongen erg te lijden kreeg. Vandaag stapte hij met zijn moeder naar de politie om de klacht wegens belaging, schriftelijke bedreigingen en laster en eerroof te laten noteren.

Na het doornemen van het proces-verbaal zal het parket beslissen wat er verder gaat gebeuren. Dat bevestigde persmagistraat Katrien Truyen vandaag.