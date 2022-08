Jongeman uit Verviers racistisch belaagd op Pukkelpop: ‘Beledigingen, anti-Walengezang en zelfs een Hitlergroet’

De problemen voor Nathanaël en zijn vriend Pierre zouden vrijdagavond op de camping in Kiewit al begonnen zijn. Per toeval plaatsten ze hun tent naast een groep festivalgangers met een Vlaamse vlag. “De hele nacht lang kregen we beledigingen en anti-Walengezang te horen”, getuigt de conservatoriumstudent uit Verviers. “We kregen te horen dat er ‘hier geen Frans werd gesproken, enkel Nederlands’ en dat we moesten vertrekken. Erger nog, er werd tegen onze tent geürineerd", vertelt een aangeslagen Nathanaël. Tegen zijn vriend werd gezegd dat de twee jongemannen hun tent maar beter konden verplaatsen, of dat de groep daar anders zelf voor zou zorgen.

Op het festivalterrein zelf kreeg de jongeman, die een gemengde afkomst heeft, te maken met racistische jongeren, vertelt hij. Bij een eerste incident, tijdens het concert van Pinkpantheress, hoorde hij enkele jongeren n*ger roepen, waarna ze in zijn richting keken. Tijdens het concert van Pendulum kwam Nathanaël oog in oog te staan met jongeren die een nazi-groet brachten terwijl ze Hitlers snor imiteerden, zo meldt RTBF.

Na zijn thuiskomst maandagvoormiddag besloot hij klacht in te dienen bij de politie van Verviers wegens racisme en discriminatie.

Ook in 2018 vond op Pukkelpop een racistisch incident plaats. Twee jonge vrouwen werden toen belaagd door een groep jonge Vlaamse mannen die racistische liederen zongen. Beelden van de feiten werden verspreid en de daders konden worden geïdentificeerd. Het Openbaar Ministerie legde hen toen een bezoek aan de Dossinkazerne in Mechelen en het Holocaustmuseum op.

Drie aangiftes van zedenfeiten

Het parket van Limburg onderzoekt ook drie aangiftes van zedenfeiten tijdens de voorbije editie van Pukkelpop. Twee keer gaat het om aanranding van de eerbaarheid, de andere over voyeurisme. Dat heeft persmagistraat Anja De Schutter van het Limburgse parket gisteren bevestigd.

Rond het voyeurisme is een verdachte geïdentificeerd. Hij zou in de douches over de schreef zijn gegaan. De verdachte is voor verhoor opgepakt en nadien vrijgelaten.

De verdachte zal binnenkort in het kader van het M-project van het parket van Limburg bij een magistraat moeten verschijnen. In zo’n M-project zitten de sectie M van het parket, het Justitiehuis en de politie, waarmee de partners een lik-op-stukbeleid willen voeren. Er wordt aan daders een snelle reactie gegeven, waarbij de nadruk ligt op schadeherstel voor slachtoffers en waarbij aan de samenleving een duidelijk signaal moet gegeven worden.

De twee mogelijke aanrandingen in de buurt van de toiletten zijn nog in onderzoek. “Door de organisatie van Pukkelpop was er een werkgroep opgericht waarbij men de vinger aan de pols wilde houden inzake verschillende fenomenen, zoals lastigvallen van festivalgangers, diefstallen en drugs. De organisatoren hebben adequaat gereageerd door meteen extra verlichting te plaatsen, te zorgen voor extra zichtbaarheid en voor meer security”, vertelt De Schutter.