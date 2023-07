Jongeman neergestoken aan station in Aalst, dader nog niet gevat

Het incident speelde zich zondagavond af omstreeks 20.30 uur in een van de tunnels in het station. Op dat moment was het hard aan het regenen en dus stond er veel volk in de tunnel. Een jongeman wilde er passeren voorbij een groepje jongeren, maar zij hielden hem tegen. Hierbij kwam het tot een schermutseling; in het groepje werd een mes werd getrokken en de jongen werd neergestoken.

De jongeman werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar het is op dit moment nog niet duidelijk hoe zijn toestand is. De dader die de messteek heeft toegebracht, is nog niet gevat, maar de feiten zijn wel gefilmd door de camera’s aan het station. De plaats delict is afgesloten en de politie is ter plaatse. Ook het parket werd op de hoogte gesteld van de feiten.