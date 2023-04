Jonge vrouw (20) doodgeschoten in buitenwijk New York omdat ze op verkeerde oprit draait

De vrouw zat met drie anderen in een wagen die op zoek was naar het huis van vrienden. De bestuurder draaide het voertuig op een oprit, maar dit was niet naar de zin van de eigenaar van de woning. De 65-jarige man, Kevin Monahan, kwam naar buiten en schoot twee kogels af vanop zijn veranda. Er ging geen conversatie vooraf aan de schoten.

Kaylin Gillis, een van de inzittenden in het voertuig, werd fataal getroffen door een kogel. “Het is een zeer landelijk gebied, met veel aardeweggetjes”, zegt sheriff Jeffrey Murphy van de staat Washington. “Het is er makkelijk om te verdwalen. Ze reden de oprit op voor een zeer korte tijd, beseften dat ze verkeerd waren gereden en wilden wegrijden. Op dat moment kwam de eigenaar naar buiten en schoot tweemaal. Er was geen enkel contact tussen de inzittenden en de eigenaar, niemand stapte uit het voertuig en er werd niets gezegd. Er was dus duidelijk geen sprake van dreiging.”

In de regio is er weinig telefoonbereik, nadat ze waren beschoten reed de bestuurder weg en pas zeven kilometer verder konden de inzittenden de hulpdiensten bereiken om hulp te vragen. Bij aankomst van de diensten werd geprobeerd het meisje te redden, maar alle hulp kwam te laat.

Doodslag

Op aangeven van de jongeren vond de politie de woning en de schutter, die alle medewerking weigerde en pas na ruim een uur kon worden gearresteerd. Monahan “werkte niet mee aan het onderzoek en weigerde zijn woning te verlaten om met de politie te spreken”, aldus het kantoor van de lokale politie in een persbericht. Amerikaanse media melden ook nog dat de schutter wordt aangekondigd voor doodslag.

Het verhaal doet hard denken aan het geweld tegen de zestienjarige tiener Ralph Yarl, vorige week in Kansas City. Hij stopte aan het verkeerde adres om zijn broers en zussen op te pikken en werd meteen beschoten door de eigenaar van de woning. Die verklaarde nadien aan de politie dat de tiener bij hem wilde inbreken en hij enkel zijn eigendom had willen beschermen.

Er werd een online inzamelactie gestart om de familie van mevrouw Gillis te helpen “met begrafenis- en andere kosten”.