Jong Groen vraagt val van regering als kraakpand Paleizenstraat niet wordt ontruimd: ‘Wij kunnen dit niet langer laten passeren’

“We zijn dingen aan het doen die totaal ingaan tegen waar wij voor staan”, zegt Kilian Vandenhirtz, covoorzitter van Jong Groen. De jongeren herkennen ‘hun’ groene partij niet meer in de federale aanpak van de crisis in de Paleizenstraat. In het kraakpand in Brussel zitten nu al maanden honderden asielzoekers en daklozen op elkaar gepakt. Door de erbarmelijke leefomstandigheden circuleren er ziektes, zijn er steeds vaker vechtpartijen en brak er vorige week brand uit. Eind december overleed een bewoner aan een overdosis.

“De situatie is onmenselijk”, zegt Vandenhirtz. “Al maanden schrijven wij open brieven, persberichten en zitten we samen met onze partij om beterschap te vragen. Maar hoe hard Groen en Ecolo ook op tafel kloppen in de regering: het is duidelijk dat er binnen de federale ploeg een gebrek aan politieke wil is om een oplossing te vinden. Te veel partijen voelen de adem van de rechtse oppositie in hun nek.” Hier moeten de groene partijen dan maar hun conclusies uit trekken, vindt de jongerenafdeling.

Ultimatum

“Voor ons is woensdag een ultimatum. Als het kraakpand tegen dan niet ontruimd is, dan zien we niet in hoe deze regering nog kan aanblijven. We kunnen dit niet langer laten passeren”, zegt Vandenhirtz. De Ecolo-Groen-fractie vertegenwoordigt 21 van de 87 zetels van de Vivaldi-regering. Als zij eruit stapt, dan verliest de regering haar meerderheid en valt ze.



De kans dat dit ultimatum wordt gehaald, is zo goed als onbestaande. Bevoegde politici blijven hun verantwoordelijkheden naar elkaar doorschuiven. Zo zijn de mensen in het kraakpand nog altijd niet geregistreerd, waardoor het niet duidelijk is wie al dan niet recht heeft op asiel- of daklozenopvang. Zolang dit niet gebeurt, lijkt een oplossing veraf.

Op het kabinet van staatssecretaris Nicole de Moor (cd&v) valt te horen dat er tegen het einde van deze week bijna 200 asielzoekers geïdentificeerd zullen zijn en overgebracht naar opvangcentra. Intussen werkt men samen met de gemeente Schaarbeek, het Brussels Gewest en daklozenorganisatie Samusocial een systeem uit om over te gaan tot identificatie. Ten vroegste woensdag raakt dit rond.

Maar Samusocial tempert de verwachtingen. “Eerst en vooral gaat het niet om een registratie, wel om een sociale permanentie”, benadrukt de woordvoerder. “In een container voor het gebouw zullen we op vrijwillige basis informatie geven aan mensen.” Van een verplichte registratie zou geen sprake zijn.

VB sterker maken

Nadia Naji, covoorzitter van Groen, toont begrip voor de frustratie bij een deel van de achterban. “Ik ben zelf ook in het gebouw geweest en de situatie is inderdaad verschrikkelijk. Zowel voor onze partij als onze achterban is het heel belangrijk dat er snel een oplossing komt.”

In tegenstelling tot de jongeren heeft Naji wel de indruk dat regeringsleden luisteren naar het groene drukkingswerk. Zo beloofde De Moor dat er niemand meer op straat zou slapen. Iedereen die recht heeft op opvang zou ook zo snel mogelijk worden weggehaald. “Dat het sneller moet, is wel duidelijk”, voegt ze er aan toe.

Opstappen uit de regering zou volgens Naji echter een averechts effect hebben. “Door de stekker eruit te trekken, gaan we de mensen in de Paleizenstraat zeker niet helpen. Bovendien krijgen we dan een kiescampagne die volledig in het teken staat van de asielcrisis, waar enkel het Vlaams Belang garen bij zou spinnen.”