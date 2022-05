Johan Boskamp over verkrachtingsverhaal van Derksen: ‘Uit zijn duim gezogen’

Journalist Hugo Camps zocht de Nederlandse voetbalanalist op en sprak met hem over voetbal, Derksen, maar vooral ook over zijn kleinzoon. Die stapte eind vorig jaar op 19-jarige leeftijd uit het leven. Boskamp vertelt hoe hij na het slechte nieuws ook geen belang meer kon hechten aan voetbal. “Het enige waar ik belang aan hecht zijn mijn kleinkinderen”, zegt hij bij het Laatste Nieuws. “Daar is er nu eentje van weg en dat is onverteerbaar.”

Boskamp vertelt ook dat hij laatste nog eens “stilletjes gelachen" heeft, na de omstreden verkrachtingsuitspraken van Johan Derksen tijdens de Nederlandse talkshow Vandaag Inside. Niet dat hij de uitspraken ‘koosjer’ vond, maar omdat hij Derksen zo zag liegen, aldus Boskamp. Want volgens hem zijn die kaars en die vrouw er nooit geweest. “Johan heeft dat verhaal uit zijn duim gezogen. Om stoer en contrair te doen. Het was provoceren om te provoceren. Het is zijn handelsmerk geworden”, aldus het tv-gezicht.

Lees ook Twee weken na verkrachtingsverhaal is Johan Derksen alweer op tv: ‘Er is duidelijk een publiek voor zijn ideeën’

Derksen had in de televisie-uitzending een verhaal opgehangen van vijftig jaar geleden. Hij zou - in zijn tijd als profvoetballer - op een avond bij twee vrouwen thuis beland zijn. Aanvankelijk stelde hij dat hij daar een dronken en bewusteloze vrouw met een kaars gepenetreerd had. Een dag later wijzigde hij zijn verhaal en vertelde hij dat hij een kaars “tussen haar benen had achtergelaten”.

De talkshowhost kwam zwaar onder vuur te liggen en Vandaag Inside verdween even van het scherm. Ondertussen zijn zowel het programma als Derksen terug op tv.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.