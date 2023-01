Jogger ontdekt lichaam van vermist tienermeisje in provincie Luik, zusje (2) gezond en wel in auto van verdachte

Haar zusje van 2 jaar, die ook vermist was, werd veilig en wel in zijn auto teruggevonden. Die stond tien kilometer verderop in Plainevaux, een deelgemeente van het Luikse Neupré. Vlakbij werd ook de verdachte dood teruggevonden. De twee zussen waren sinds donderdag vermist.

Het lichaam van de man uit Seraing werd omstreeks 8 uur ontdekt. Volgens de eerste vaststellingen zou hij zichzelf van het leven beroofd hebben. Enkele minuten later werd het meisje van 2,5 jaar aangetroffen in het voertuig van de man. Zij is in goede gezondheid.

Later in de voormiddag, zowat tien kilometer noordelijker langs een bospad in Ougrée, werd dan weer het levenloze lichaam van een ander meisje aangetroffen. De doodsoorzaak is niet bekend, maar het zou gaan om opzettelijke doodslag. Ook de leeftijd van het meisje is niet bevestigd, maar volgens SudPresse was ze veertien. De twee feiten - in Plainevaux en Ougrée - zouden met elkaar in verband staan. SudPresse meldt dat ook een tas van het oudste meisje in de auto van de man werd teruggevonden.

De twee meisjes zijn afkomstig uit Anderlecht en waren sinds donderdag als vermist opgegeven. Volgens een politiebron uit Brussel dicht bij het dossier gaat het om twee zussen. De man zou de oudste van de twee benaderd hebben op sociale media en voorgesteld hebben om te gaan shoppen. Die zou het aanbod aanvaard hebben en haar kleine zus hebben meegenomen. De man “heeft geen enkele verwantschap” met de twee meisjes.

Benjamin (27) ontdekte het lichaam van het tienermeisje toen hij aan het joggen was. “Plots zag ik twee voeten op vijf meter van de weg liggen. Ik dacht eerst dat het een etalagepop was”, getuigt hij bij de collega’s van SudPresse. “Vreemd dat niemand vóór mij gestopt is, want ze lag duidelijk zichtbaar. Ik heb meteen de politie gebeld en daarna mijn moeder.”

“De vrouw van de noodoproepcentrale vroeg mij om dichter bij het slachtoffer te gaan, zodat ik kon zien of ze nog in leven was. Ik ben tot op een meter genaderd, maar zag meteen dat ze om het leven gebracht was. Er lag een grote kei van anderhalve meter op haar borst en gezicht. Het bloed op haar gelaat was opgedroogd en haar lichaam was verstijfd. Volgens mij was de misdaad nog maar enkele uren eerder gebeurd.”

