Joël De Ceulaer ontfutselt slimme mensen hun scherpste inzicht in nieuwe podcast: ‘Noem het maar een soort volksverheffing’

In Het inzicht, een nieuwe podcast van De Morgen, vraagt senior writer Joël De Ceulaer elke week aan een slimme mens om een fundamenteel, welja, inzicht met ons te delen. ‘De gesprekken zullen diepgaand, maar ook toegankelijk zijn.’

Wat mogen we precies verwachten van Het inzicht?

“Gesprekken die ergens over gaan met mensen die iets te vertellen hebben. Concreet: ik nodig elke week een gast uit en vraag hem of haar om een fundamenteel inzicht met ons te delen. Dat kunnen voor een stuk zogenaamde levenswijsheden zijn, maar ik ben toch ook en vooral op zoek naar intellectuele inzichten. Naar diepe kennis over de mens en de wereld, die mijn gasten tijdens hun denkwerk hebben opgedaan en die ze met ons willen delen. Het moet gaan om belangrijke, niet-banale inzichten die tijdloos zijn. We praten niet over de actualiteit. Het is de bedoeling dat de gesprekken lang vers blijven.”

Welke slimme mensen krijg je zoal te gast? Wie mag de spits afbijten?

“Ik zal vaak academici uitnodigen, omdat die beroepshalve moeten nadenken over mens en wereld, op een systematische manier. Wetenschappelijk onderzoek is een superieure manier om dingen te leren. Onder meer econoom Stijn Baert, historicus Bruno De Wever en wiskundige Ann Dooms zullen te gast zijn. Maar ik nodig ook denkers uit die niet aan een universiteit verbonden zijn. Guillaume Van der Stighelen, bijvoorbeeld, die in zijn vorige leven als reclamemaker natuurlijk ook nuttige inzichten in de menselijke natuur opdeed. Of filosofe Tinneke Beeckman, die zelfstandig schrijfster is. Zij is mijn eerste gast. We maken vanaf deze week een eerste serie van tien afleveringen.”

Academici leggen zich doorgaans toe op een heel specifiek vakgebied. Kan ik als gewone sterveling mijn voordeel doen met hun inzichten?

“Dat is expliciet de bedoeling. De gesprekken zullen diepgaand, maar ook toegankelijk zijn. Ik vraag mijn gasten om hun soms complexe denkwerk te vertalen naar een inzicht waarvan iedereen iets kan opsteken. Noem het maar een soort volksverheffing. Ik zou het ideaal vinden als elke aflevering bij de luisteraars nog dagen blijft nazinderen, als mijn gasten ons allemaal stof tot nadenken bieden.

“Soms mis ik dat een beetje op radio en televisie: even intellectueel de diepte in. Op Radio 1 gebeurde dat in Interne keuken, maar dat programma bestaat niet meer. Misschien vullen we dat gaatje in de markt. Al is het verschil met Interne keuken dat Het inzicht niet gebonden is aan de publicatie van een boek of een andere actuele aanleiding. Mijn gasten moeten maar aan één criterium beantwoorden: ze moeten ons iets boeiends kunnen leren.”

Trouwe lezers van De Morgen kennen jou als een beslagen interviewer, maar nog niet als podcastmaker. Vanwaar de keuze voor dat medium?

“Ik heb mij als journalist inderdaad niet zozeer gespecialiseerd in een vakgebied, maar in een genre: het interview. Ik maak eigenlijk de interviews die ik zelf zou willen lezen, wat voor elk journalistiek artikel een goede leidraad is. Zo ontmoet ik elke week nieuwe mensen en leer ik voortdurend dingen bij. Interviewen is een prachtige stiel: je krijgt gratis en voor niets privéles van denkers en doeners uit alle mogelijke sectoren.

“Met het plan om een interviewserie te maken over de cruciale inzichten van denkers loop ik al verschillende jaren rond. Nu de podcast stilaan echt ingeburgerd is als journalistiek medium, leek het mij een goed moment om het in die vorm te doen. Een mens moet meegaan met de tijd en podcasten heeft een enorm bijkomend voordeel: ik hoef de gesprekken na afloop niet meer uit te tikken - want dat is het minst aangename aan deze baan. Maar ik blijf natuurlijk ook gewoon interviewen voor de krant.”

Waar kunnen we Het inzicht beluisteren?

“Uiteraard via de website van De Morgen, maar ook via de ondertussen klassieke en bekende kanalen Spotify en Apple Podcasts. Elke aflevering duurt een dik halfuur. Ik laat mij vertellen dat dat de ideale pendellengte is.”

