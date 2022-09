Jo De Poorter: ‘Als men over de gezondheid van de Queen communiceert, is het ernstig’

De koningin kon niet aanwezig zijn op een online meeting, omdat ze van haar dokters het advies kreeg om te rusten. Is er dan ook reden tot ongerustheid?

“Er worden zelden of nooit mededelingen gedaan over de gezondheid van het staatshoofd. Die is altijd ‘kerngezond’ tot ze dood gaat. Dat er nu dus een mededeling over komt, wil zeggen dat de situatie zeer ongunstig is. Er zijn de voorbije dagen al tekenen geweest dat het niet goed gaat met haar.

“Ze heeft inderdaad niet deelgenomen aan die privy council. Ze heeft ontslagnemend premier Boris Johnson naar Balmoral laten komen in Schotland, ze is dus niet zelf naar Londen gereisd. Ze is ook niet naar de highland games geweest bij haar in de buurt. Dat zijn allemaal ongunstige signalen.”

De kinderen van de koningin - Charles, Anne, Andrew en Edward - zijn bij haar. Ook prins William en prins Harry zijn onderweg.

“Inderdaad, dus nu kan men niet anders dan erover communiceren. Als die mensen zich verplaatsen, wordt dat opgepikt. Ze is iemand die voor niets opgeeft en doorgaat tot de laatste snik. Dus dit is toch wel ernstig. Het is de eerste keer dat het zo officieel en zo duidelijk vermeld wordt.

“De Queen is een vrouw van bijna 100 jaar, die al langer lichamelijke klachten heeft. Ze sukkelt met haar benen, knieën en rug. Ze krijgt natuurlijk de beste medische zorgen en de beste voeding, maar dat neemt de slijtage van haar lichaam niet weg.”

Als het zover komt, weten we dan eigenlijk wie haar zou opvolgen: Charles of William?

“Charles, daar is geen twijfel over. In theorie kan hij nog weigeren en een ingewikkelde procedure in gang zetten. Maar volgens de grondwet moet hij haar opvolgen. Hij heeft nu al heel lang moeten wachten op het koningschap (Charles is 73, red.), dus ik denk niet dat hij zal weigeren.

“Hij is al voorbij de pensioengerechtigde leeftijd, maar in koninklijke kringen werkt het zo niet. Dat gaat gewoon via erfopvolging. De opvattingen van de koningin en van Charles zijn: je blijft in functie tot de dood erop volgt. Ze denken daar hetzelfde over.”

Het koningshuis heeft de voorbije decennia al in woelig water gezeten. Er was het drama met prinses Diana en recenter kwam haar favoriete zoon Andrew nog in opspraak. In de nasleep van het Epstein-schandaal werd hij ervan beticht dat hij seks had met een minderjarig meisje.

“Wat er gebeurde met Harry is volgens mij veel erger dan Andrew (Harry is met zijn vrouw Meghan Markle in Amerika gaan wonen en heeft het koningshuis de rug toegekeerd, red.). Vorig jaar moest ze ook nog afscheid nemen van haar man, prins Philip, met wie ze 73 jaar is samen geweest. Dus op haar gevorderde leeftijd heeft ze toch wat klappen moeten doorstaan.

“Op gezondheidsvlak ging het dan eigenlijk nog relatief goed. Maar ze moest dus wel toekijken hoe haar familie uit elkaar viel en hoe de eenheid van het koninkrijk alsmaar afbrokkelt. Schotland heeft al meermaals aangedrongen op een nieuw referendum over onafhankelijkheid. Dat heeft zeker op haar gewogen.”