Jimmy Fallon biedt excuses aan na beschuldigingen grensoverschrijdend gedrag: ‘Het is beschamend en ik voel me slecht’

Fallon zou het personeel volgens Rolling Stone donderdag hebben toegesproken in een Zoom-meeting. “Het is beschamend en ik voel me zo slecht. Sorry als ik jou en je familie en vrienden in verlegenheid heb gebracht. Ik kan niet eens onder woorden brengen hoe slecht ik me juist voel.”

De presentator van The Tonight Show ontving heel wat beschuldigingen aan zijn adres van enkele van zijn huidige en voormalige personeelsleden. Zo zou het er achter de schermen van de populaire tv-show erg ‘giftig’ aan toegaan en zouden ze erg bang zijn geweest voor ‘uitbarstingen’ of het grillige gedrag van de presentator. Alsof ze constant op eierschalen moesten lopen. Ook zou het de voorbije jaren een komen en gaan zijn geweest van leidinggevenden en showrunners.

Volgens Rolling Stone erkende Fallon in het gesprek tevens het ‘wissel van de wacht’-probleem. Hij zou hebben benadrukt dat Chris Miller, de huidige showrunner, “een groot leider” is die niet snel zijn boeltje zou pakken. “Ik wil dat de show leuk is. Het moet inclusief zijn voor iedereen. Het zou de beste show moeten zijn.”