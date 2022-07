Nieuws Schild en Vrienden

Jihad Van Puymbroek in beroep tegen niet-doorverwijzing Dries Van Langenhove

Jihad Van Puymbroek en Dries Van Langenhove. Beeld Belga

Jihad Van Puymbroek gaat in beroep tegen de beslissing van de raadkamer om Dries Van Langenhove niet door te verwijzen naar de correctionele rechtbank. De voormalige VRT-medewerkster had zich burgerlijke partij gesteld in de zaak tegen de oprichter van Schild & Vrienden toen bleek dat de organisatie haar had geviseerd.