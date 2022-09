Jeugdraad behoudt vertrouwen in Amir Bachrouri na drugsvondst in ouderlijk huis

Op Facebook doet Amir Bachrouri zelf uit de doeken hoe de politie dinsdag een huiszoeking uitvoerde in de woning in Borgerhout, waar de 19-jarige voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad samen met zijn zus en moeder woont. Volgens Gazet van Antwerpen vonden de speurders een zak met een voorraadje cannabis en bijna twintig kilo cocaïne. Zo’n hoeveelheid kan een straatwaarde hebben van meer dan een miljoen euro.

Bachrouri stelt dat die drugs daar zonder hun medeweten is achtergelaten door een ‘niet-inwonend familielid’, die vrije toegang had tot de woning. Het is onduidelijk wie dat zou zijn. Het parket heeft enkel hem, zijn moeder en zijn zus gearresteerd en verhoord, en ze mochten alle drie meteen weer naar huis. Er zit geen vierde persoon vast.

Amir Bachrouri houdt zijn onschuld staande. “Wij zijn geschrokken en ontredderd door dit misbruik van vertrouwen”, zegt hij op Facebook. Hij is sinds 2021 voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad, de officiële adviesraad van de Vlaamse regering. Volgens de website is hij een expert in het thema Justitie. Onlangs bracht hij met de Jeugdraad een advies uit om het wantrouwen tussen politie en jongeren te verkleinen.

De man is geboren in Rotterdam en het kind van Marokkaanse migranten. Hij deed al vaker zijn beklag over het racisme dat hem op sociale media te beurt valt en ook nu gingen de sluizen open voor bagger zoals ‘typisch voor moslims en Arabieren’ en ‘niks Vlaams aan die rioolrat’. Anderen benadrukten dan weer het vermoeden van onschuld.

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken deelde een fotomontage die Amir Bachrouri moet tonen voor een stapel zakken met drugs en het opschrift ‘Drugsmaffia keihard aanpakken’, alsof Bachrouri zelf een bende leidt. De partij roept op om hem te schorsen als voorzitter van de Jeugdraad, maar Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (cd&v) benadrukt zijn vertrouwen in de voorzitter. “Ik heb vandaag geen enkele reden om te twijfelen aan zijn onschuld”, zegt Dalle.

Ook de Jeugdraad zelf verspreidde een statement waarin ze Bachrouri “steunen in deze heftige dagen en wensen hem en zijn gezin boven alles rust en veiligheid”. Dat laatste is een verwijzing naar het drugsgeweld in Antwerpen en niet zo gek gezien er nu een drugsvoorraad ter waarde van ongeveer een miljoen euro in beslag is genomen.

Het parket heeft echter geen aanwijzing dat de bewoners van het gebouw in gevaar zijn en benadrukt dat het onderzoek nog loopt.