Jennifer Aniston (53) over onvervulde kinderwens: ‘Had iemand me maar geadviseerd om mijn eitjes in te vriezen’

“Ik probeerde IVF, ik dronk speciale Chinese thee, ik deed van alles. Het waren zware jaren, waarin ook voortdurend werd gespeculeerd of ik zwanger was of niet. Ik heb er alles aan gedaan, maar zou er iets voor over hebben gehad als toen iemand me had geadviseerd om mijn eitjes in te vriezen”, vertelt Aniston - die bekend is van haar rol als Rachel in Friends - aan het magazine Allure.

De actrice had doorheen de jaren twee huwelijken met verschillende collega-acteurs. Eerst met Brad Pitt (2000-2005) en later met Justin Theroux (2015-2017). “Ik heb nergens spijt van”, zegt ze over haar pogingen om een zwangerschap af te dwingen. “Ik voel nu, op mijn 53ste, ook opluchting. Ik hoef er nu niet meer over na te denken, want deze boot is nu echt vertrokken.”

Wat Aniston wel heeft geraakt, vertelt ze in het interview, zijn berichten over haar vermeende egoïsme. “Er werd gezegd dat ik alleen maar oog had voor mijn carrière en dat mijn man bij me wegging omdat ik hem geen kind schonk. Dat waren absolute leugens, die mij hebben gekwetst.”