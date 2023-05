‘Jeffrey Epstein probeerde Bill Gates te chanteren voor buitenechtelijke affaire’

De Amerikaanse krant heeft gesproken met meerdere bronnen die dicht bij de zaak-Epstein staan. Zij zeiden dat Epstein had ontdekt dat Bill Gates een buitenechtelijke relatie had met de Russische bridgespeelster Mila Antonova. Later zou hij die kennis gebruikt hebben om de multimiljardair te chanteren.

De oprichter van Microsoft ontmoette Antonova in 2010. Zij was toen in de twintig en Gates speelde bridge met haar op een toernooi. Antonova wilde een bedrijf oprichten voor online bridgetrainingen en via een adviseur van Gates, Boris Nikolic, werd ze in 2013 in contact gebracht met Epstein. Hij investeerde uiteindelijk niet rechtstreeks in haar bedrijf en in de tutorials, maar betaalde wel haar opleiding tot softwareprogrammeur. “Hij betaalde rechtstreeks aan de school. Er werd niets uitgewisseld, ik weet niet waarom hij dat deed”, zegt Antonova aan de krant.

Volgens The Wall Street Journal is het dat opleidingsgeld dat Epstein wilde terugvorderen via Gates. Dat vroeg hij Gates in een e-mail uit 2017. Eerder was hij er niet in geslaagd om Gates geld te laten pompen in een miljardenfonds dat Epstein samen met JPMorgan wilde oprichten voor het goede doel, om zijn toen al besmeurde naam in een goed daglicht te plaatsen.

Het voortbestaan van het fonds was afhankelijk van de gift van de Microsoft-stichter. De boodschap achter die mail was dan ook dat Epstein het nieuws over de relatie zou onthullen als Gates niet zou investeren.

Gates is niet ingegaan op die bedreiging, reageert een woordvoerster aan de krant. “Epstein probeerde zonder succes om een afgelopen relatie aan te wenden om meneer Gates te bedreigen.” Volgens haar heeft Gates Epstein slechts enkele keren ontmoet om het over filantropische zaken te hebben. “Die ontmoetingen betreurt hij en noemt hij nu een vergissing.”

De nieuwe ontwikkelingen onthullen niet alleen meer over de relatie die Epstein en Gates hadden, maar werpen ook nieuw licht op de werkwijze van Epstein. In de jaren tussen zijn veroordeling en zijn dood ontmoette hij tal van hooggeplaatste politici, zakenlui, academici en beroemdheden. Hij verleende en gunsten en probeerde zijn connecties voor zijn eigen doeleinden te gebruiken. Wanneer die relaties verzuurden, kon hij zich tegen hen keren en ze indien mogelijk dus ook chanteren.

Het huwelijk van Bill Gates met Melinda French kwam in 2021 na 27 jaar ten einde. Eerder al had Gates toegegeven dat hij tijdens dat huwelijk een buitenechtelijke affaire had met een medewerkster bij Microsoft.