► Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) over huilende baby in Vlaams parlement: ‘Bijzonder raar dat je je kinderen meeneemt’

Bekijk: Jean-Jacques De Gucht over huilende baby

Tijdens zijn betoog in het Vlaams parlement trekt Jean-Jacques De Gucht plots een grimas omdat er op de achtergrond een kind aan het krijsen is. Dat is te zien in een filmpje dat De Guchts collega Lise Vandecasteele (PVDA) op Twitter plaatste en dat al meer dan 90.000 keer is bekeken. De Gucht onderbreekt zijn uiteenzetting, waarop voorzitter van het Vlaams parlement Liesbeth Homans (N-VA) hem probeert te sussen: “Jean-Jacques, allez.” “Nee nee, dat doet mij altijd iets”, reageert De Gucht. “Ik heb dat vroeger ook regelmatig in mijn huiskamer of in de slaapkamer gehad. Ik vind het alleen bijzonder raar dat je je kinderen meeneemt naar het Vlaams parlement, maar dat zal aan mij liggen.” Daarop klonk applaus.

Maar niet van PVDA. Lise Vandecasteele hekelt op Twitter wat ze de minachting van De Gucht noemt. “De kinderopvang is in crisis, oplossingen blijven uit, de minister is potdoof, maar wat begrijpt Open Vld niet? Dat ouders van het crisiskabinet kinderopvang kinderen meenemen naar het parlement om een signaal te geven. Wat een dedain.”

Vandecasteele verwijst daarmee naar de actie van ‘Kind en Gezien’ - niet te verwarren met ‘Kind en Gezin’, het agentschap dat nu ‘Opgroeien’ heet - waarmee ouders de problemen in de kinderopvang onder de aandacht willen brengen. Al acht weken trekken ze daarvoor naar het Vlaams parlement met kinderen. “Typisch”, reageert ‘Kind en Gezien’ op De Gucht. “In plaats van met oplossingen voor de crisis in de kinderopvang te komen, krijgen ouders verwijten naar hun hoofd. We zouden onze kinderen graag naar de opvang sturen, maar die is helaas gesloten vandaag.”