Je zult maar echt Barbie Oppenheimer heten, zoals deze Amerikaanse

Heeft een naam als de recentste filmhypes

‘Barbie’ Oppenheimer, Amerikaanse oud-prof

Een Amerikaanse oud-professor en grootmoeder zit in een opvallende situatie. Barbara ‘Barbie’ Oppenheimer doet wenkbrauwen fronsen als ze haar naam zegt, sinds Barbie en Oppenheimer dé blockbusters van de zomer werden. Volgens het tijdschrift Slate zorgen die films ervoor dat bijvoorbeeld hotelbediendes haar niet geloven als ze haar naam zegt. Toch blijkt de vrouw er nog mee te kunnen lachen - ze heeft een T-shirt van Barbenheimer. Ze ging ook naar Oppenheimer kijken in het openingsweekend, wegens verre familie van het hoofdpersonage.

Toont spijt over botte houding tegenover medewerkers

Matthijs van Nieuwkerk, Nederlandse tv-figuur

In de Nederlandse krant NRC is tv-maker Matthijs van Nieuwkerk voor het eerst ingegaan op de botte en grove werkwijze waarvoor hij vorig jaar in opspraak kwam. De redactie van zijn talkshow De wereld draait door stond achter de schermen bekend als een ‘burn-outfabriek’. “Ik wist niet dat het voor sommige mensen zó ernstig was. En dat spijt me ontzettend”, zegt hij. Van Nieuwkerk zou al met oud-medewerkers hebben gesproken en hen zijn persoonlijke excuses hebben overgemaakt. Intussen voert hij verkennende gesprekken om weer televisie te maken.

Gaat door het stof na uitspraken over puberteitsremmers

Roisin Murphy, Ierse zangeres

Op haar Facebook-profiel noemde de Ierse zangeres Roisin Murphy puberteitsremmers “klote”. “Big pharma lacht zich een breuk”, schreef ze. “Kleine, verwarde kinderen zijn kwetsbaar en moeten beschermd worden.” Op haar woorden volgden hevige reacties van voor- en tegenstanders van zulke medicijnen, die artsen voorschrijven aan kinderen om lichamelijke ontwikkeling tegen te houden die niet overeenkomt met hun genderidentiteit. Murphy, die volgende week een nieuwe soloplaat voorstelt, excuseerde zich achteraf publiekelijk.

Wil graag in functie blijven als de kiezer het toelaat

Alexander De Croo, Belgische premier

Met een klein mediaoffensief in De Standaard, De Tijd en bij VTM Nieuws maakte Alexander De Croo dit weekend duidelijk dat hij ook na de verkiezingen graag verder gaat als premier. Geen onbelangrijke voorwaarde: als de kiezer dat toelaat. “Je kan niet voortdoen met minder dan 10 procent van de stemmen.” Het kopstuk van Open Vld wil die kiezer overtuigen met een positief verhaal, tegenover de kritiek op het land en zijn Vivaldi-regering. “Ik heb het moeilijk met al die donkerewolkenretoriek van iemand als Bart De Wever (N-VA).”