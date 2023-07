Jasper Philipsen pakt vierde ritwinst na massasprint in elfde etappe Tour de France

Na 180 relatief vlakke kilometers tussen Clermont-Ferrand en Moulins klopte de groene trui de Nederlander Dylan Groenewegen (Team Jayco AlUla) en de Duitser Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious) in de massasprint. Wout van Aert (Jumbo-Visma) eindigde als negende. De ‘Vlam van Ham’ maakte zo zijn klavertje vier compleet.

“Het is een ongelofelijke Tour, ik kan het niet geloven. Ik ben heel trots en blij met mijn vorm. We hebben het weer tot een goed einde gebracht”, glunderde de Belgische spurtbom in het flashinterview.

Philipsen klaarde ditmaal de klus zonder Van der Poel, die de rol moest lossen. “Ik kan het ook zonder hem”, onderstreepte Philipsen. “Hij maakt het natuurlijk wel een stuk makkelijker. Het was zaak om het wiel en de ruimte te vinden. Het is ook altijd gevaarlijk om te vallen. Ik zat in het goede wiel.”

“Geschiedenis? Ik ben nu al zo blij, en er komen nog drie sprintkansen. Ik doe opnieuw een goede zaak voor het groen in Parijs. Het was een perfecte dag. Ik kan nu met extra comfort de Alpen in trekken”, concludeerde hij.