Japanse premier ongedeerd na explosie tijdens toespraak

Kishida was aan zijn toespraak begonnen na een rondleiding door de vissershaven in de stad toen het incident plaatsvond. Een man gooide een buisachtig voorwerp naar de premier. Daarna was een explosie te horen. Kishida zocht dekking en bleef ongedeerd, meldde staatsomroep NHK.

Het zou gaan om een rookbom. Er is dan ook geen sprake van gewonden of materiële schade. Agenten overmeesterden een man terwijl mensen het gebied ontruimden.

Kishida was in Wakayama om er zijn steun voor een kandidaat van zijn Liberaal-Democratische Partij (LDP) uit te spreken.

In juli 2022 kwam Shinzo Abe - oud-premier en partijgenoot van Kishida - om het leven toen hij werd neergeschoten tijdens een verkiezingsbijeenkomst in Nara, in het westen van Japan. Sindsdien werden de veiligheidsmaatregelen aangescherpt.