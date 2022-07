Japanse oud-premier Shinzo Abe op klaarlichte dag neergeschoten: ‘Verkeert in kritieke toestand’

Dit weten we al • Oud-premier Shinzo Abe werd rond 11.30 uur plaatselijke tijd (04.30 uur Belgische tijd) neergeschoten in de stad Nara. Hulpdiensten brachten Abe na de aanval meteen over naar een ziekenhuis • Volgens huidig premier Fumio Kishida verkeert Abe in kritieke toestand en doen dokters er momenteel alles aan om hem in leven te houden • Een mannelijke verdachte is aangehouden. Volgens lokale media gaat het om een 41-jarige inwoner uit Nara • Premier Kishida heeft zijn verkiezingscampagne afgeblazen en zijn voltallig kabinet teruggeroepen naar Tokio. Er is ook een crisisteam opgezet

Abe hield een toespraak naar aanleiding van de parlementsverkiezingen die zondag worden gehouden, toen plots schoten te horen waren. De 67-jarige Abe zakte in elkaar en bloedde uit zijn nek, vertelde een bron van de regerende Liberaal-Democratische Partij (LDP) aan het persbureau Jiji.

Huidig premier Fumio Kishida laat tijdens een persconferentie weten dat de toestand van Abe kritiek is momenteel. “Dokters doen alles wat ze kunnen. Ik hoop en en bid dat hij dit zal overleven”, aldus Kishida. Over de motieven van de schutter kon de premier niets kwijt, maar hij veroordeelt de “barbaarse daad” op de “strengst mogelijke manier”. Ook over de implicaties op de aankomende parlementsverkiezingen wilde de Japanse leider nog niets zeggen. “Dit is niet het moment om over politiek te praten”, aldus Kishida.

Eerder berichtten verschillende Japanse media nog dat de oud-premier “een hartstilstand” had. Die term wordt in Japan vaak gebruikt als een patiënt lijkt te zijn overleden.

Wat weten we over de verdachte?

Op beelden die op sociale media rondgaan, is te zien hoe een man wordt aangepakt vlak na de schietpartij. NHK meldt dat het gaat om een 41-jarige inwoner van Nara en dat de politie een geweer in beslag heeft genomen. Volgens de publieke nieuwszender heeft de verdachte “frustraties tegenover Abe” en had hij wel degelijk de bedoeling om de oud-premier om het leven te brengen, dat zou hij tegen de politie gezegd hebben na zijn aanhouding.

Lokale media berichten dat een voormalig militair achter de aanval zat, en dat hij een zelfgemaakt wapen gebruikte. Die informatie werd nog niet officieel bevestigd.

De verdachte wordt in bedwang gehouden na de schietpartij. Beeld REUTERS

Japan hanteert zeer strenge wapenwetten en schietpartijen zijn er zeldzaam. Zo werden er in 2021 in totaal tien schietpartijen gemeld die leidden tot doden, gewonden of materiële schade. Daarbij werd één persoon gedood en raakten er vier gewond. Japen heeft 126 miljoen inwoners.

Wie is Shinzo Abe?

De 67-jarige Abe is een Japanse politicus van de Liberaal-Democratische Partij (LDP). Hij werd geboren in een politieke familie: zijn grootvader was premier, zijn vader minister van Buitenlandse Zaken.

Abe is twee keer premier geweest in Japan. Hij bekleedde de post voor het eerst van 2006 tot 2007, voordat hij abrupt stopte. Een darmkwaal maakte het toen “onhoudbaar” voor hem om de functie te blijven uitoefenen.

In 2012 werd hij met een verpletterende overwinning weer eerste minister en lanceerde hij een “Abenomics”-strategie, waarmee hij de economische groei in Japan wilde doen heropleven. Onder meer om het hoofd te bieden aan een snel verouderende en krimpende bevolking.

In 2020 verloor Abe heel wat publieke steun door zijn aanpak van het coronavirus en een reeks schandalen, waaronder de arrestatie van zijn voormalige minister van Justitie. In augustus 2020 kondigde hij zijn aftreden aan vanwege gezondheidsproblemen. Daarmee is het wel de langste ononderbroken machtsperiode (2012-2020) voor een Japanse leider in het naoorlogse tijdperk.