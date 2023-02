Japan ziet aantal eilanden verdubbelen na hertelling

Het is niet zo eenvoudig om het aantal Japanse eilanden te tellen. Japan bestaat uit vier hoofdeilanden: Hokkaido, Honshu, Shikoku en Kyushu. Daarnaast zijn er honderden kleinere, maar bewoonde eilanden en duizenden piepkleine onbewoonde eilanden. Bovendien krijgt het gebied van meer dan 370.000 vierkante kilometer regelmatig te maken met vulkanische activiteit en extreem weer, waardoor Japan vaak nieuwe eilanden ziet ontstaan en andere weer stilletjes ziet verdwijnen.

Bij het laatste onderzoek, dat in 1987 door de kustwacht werd gepubliceerd, werden papieren kaarten gebruikt om de eilanden - gedefinieerd als landmassa’s met een omtrek van ten minste 100 meter - te tellen. Waarschijnlijk werden daarbij een heel aantal eilandjes gemist, en ook sommige groepen eilanden als slechts één eiland geteld.

In de recentste studie, uitgevoerd door de Geospatial Information Authority, hanteerden de ambtenaren hetzelfde groottecriterium maar werden veel nauwkeurigere, digitale methoden gebruikt. Ze telden de eilanden op gedigitaliseerde kaarten en vergeleken de informatie met vroegere luchtfoto’s en andere gegevens om kunstmatig gewonnen land uit te sluiten.

Kritiek

Het was de eerste keer dat de geografen zo te werk gingen. De resultaten van hun onderzoek zijn nog niet officieel bekendgemaakt, dat doen ze pas binnen een aantal weken. Maar de grote lijnen lekten volgens The Guardian wel al uit. In plaats van goed 6.000 eilanden telt Japan er maar liefst 14.125.

Sommige van de 47 prefecturen van Japan omvatten enorme aantallen eilanden. De noordelijke prefectuur Hokkaido, een van de vier hoofdeilanden, heeft volgens het nieuwe onderzoek 1.473 eilanden, terwijl Nagasaki in het zuidwesten er 1.479 eilanden telt.

De nieuwe telling kwam er na de kritiek dat de vorige gegevens, die 35 jaar oud waren, compleet gedateerd zijn. Een parlementslid van de regerende liberaal-democratische partij riep op tot een hertelling. Een nauwkeurig inzicht in het aantal eilanden is volgens hem van nationaal belang.

De Japanse overheid benadrukt dat het grondgebied, en ook de territoriale wateren, gewoon hetzelfde blijft. En dat is niet onbelangrijk: Japan is verwikkeld in verschillende territoriale conflicten over eilanden. Zo claimen Rusland en Japan allebei zeggenschap over de Koerilen in het noorden. Zuidelijker liggen Japan, China en Taiwan dan weer overhoop met elkaar over de Senkaku-eilanden.