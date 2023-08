Japan waarschuwt burgers voor belaging in China vanwege woede over Japans afvalwater

Japan begon vorige week met de eerste lozingen van het water dat is gebruikt om de kerncentrale in Fukushima te koelen na het nucleaire incident in 2011, veroorzaakt door een aardbeving en tsunami.

Hoewel het initiatief volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) voldoet aan de internationale veiligheidsnormen, is vooral in buurland China fel protest ontstaan. Zo zijn volgens bronnen in de Japanse diplomatie twee Japanse scholen in China met stenen en eieren bekogeld.

Het Japanse Ministerie van Buitenlandse Zaken maant Japanners daarom tot voorzichtigheid als ze in China de ambassade of consulaten bezoeken. Ook moeten ze wegblijven van eventuele betogingen tegen de lozingen van afvalwater en geen foto’s nemen.

Overheidsdiensten in Japan zouden volgens plaatselijke media ook overspoeld worden met boze telefoontjes vanuit China. Op sociale media in China wordt opgeroepen tot het boycotten van Japanse producten. China heeft ook al de import van Japanse zeevruchten aan banden gelegd, een zware klap voor de sector aangezien de helft van zijn vangst naar China gaat.