Japan stemt LDP uit sympathie voor vermoorde Shinzo Abe, blijkt uit eerste peilingen

De eerste peilingen wijzen zondag op een forse overwinning voor de zittende premier Fumio Kishida, een protégé van Abe. Mogelijk krijgt deze daarmee nu een mandaat om maatregelen erdoor te drukken ‘in de geest van Abe’.

Op CNN vergeleek een voormalig adviseur de moord op Abe met die op de Amerikaanse president John F. Kennedy in 1963. De moord schokte de natie, en in de nasleep daarvan sluisde vice-president Lyndon B. Johnson Kennedy’s politieke pakket door het Congres. Datzelfde kan nu ook in Japan gebeuren, dat vrijdag zijn ‘JFK-moment’ beleefde.

Abe werd doodgeschoten toen hij een verkiezingstoespraak hield in de stad Nara. Een man, gekleed in een grijs T-shirt en een beige broek, kwam van achteren op hem af en schoot twee keer met een zelfgemaakt wapen. Na het tweede schot viel Abe op de grond. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht, maar vijf uur later doodverklaard. Hij stierf aan de gevolgen van bloedverlies.

De dader werd meteen door agenten overmeesterd. Hij werd later geïdentificeerd als de 41-jarige Tetsuya Yamagami uit Nara. Hij had zijn daad maandenlang voorbereid, vertelde hij de politie. Donderdag was hij nog naar een andere speech van Abe gereisd in een stad 200 kilometer verderop. De politie vond na zijn arrestatie in zijn flat explosieven en zelfgemaakte wapens van het soort waarmee hij de moord had gepleegd.

Zijn motief had niets met politiek te maken, zei hij. Hij was tot zijn daad gekomen uit wrok tegen een religieuze groepering. Hij was boos omdat zijn moeder failliet was gegaan nadat ze ‘een enorme donatie’ aan die groepering had gedaan. Om welke groepering het gaat, melden Japanse media niet.

Yamagami had volgens Japanse media eerst een leider van die groep willen doden, maar besloot toen Abe te doden, omdat hij dacht dat deze met de groep te maken had. Hij overwoog aanvankelijk een bomaanslag, maar koos uiteindelijk voor het pistool dat hij in elkaar had geknutseld.

Yamagami diende drie jaar in de Japanse marine, waar hij leerde omgaan met wapens en explosieven. Vanaf 2020 werkte hij in een fabriek, maar in mei nam hij ontslag.

De omstandigheden van de moord hebben vragen opgeroepen over de beveiliging van politici. Op videobeelden is te zien dat alle beveiligers van Abe tijdens de aanslag dezelfde kant opkeken: naar voren, waar een kleine menigte naar de ex-premier stond te luisteren. Daardoor zag niemand hoe de dader van achteren op Abe afliep. De man kon ongehinderd dichterbij komen en had tijd genoeg om twee keer te schieten, voordat hij werd overmeesterd.

‘Abenomics’

Shinzo Abe werd voor het eerst premier in 2006. In 2007 nam hij onverwacht ontslag, ‘om gezondheidsredenen’. In 2012 werd hij opnieuw premier, wat hij tot 2020 zou blijven. In september van dat jaar nam hij ontslag, na forse kritiek op zijn covidbeleid en nadat zijn regering – onder meer zijn oud-minister van Justitie – in enkele schandalen was verwikkeld. Hij miste daardoor de Olympische Spelen van Tokyo, die naar 2021 waren verplaatst. Abe had zich als premier ingezet om die spelen naar Japan te halen.

Abe maakte wereldwijd naam met zijn strikt conservatieve aanpak om de vastgelopen Japanse economie weer vlot te trekken. Zijn plan kreeg de bijnaam ‘Abenomics’. Ook was Abe de man die de na de Tweede Wereldoorlog afgesproken pacifistische politiek van Japan omboog. Hij injecteerde grote bedragen in het leger om Japan weerbaarder te maken tegen de groeiende invloed van China.

De moord op Abe was de eerste moord op een Japanse politieke leider sinds 1936. In Japan vallen zelden doden door vuurwapengeweld. In 2021 was dat er welgeteld één, terwijl in de Verenigde Staten in dat jaar meer dan 45.000 mensen omkwamen door vuurwapens.

De misdaad van Yamagami wordt niet alleen beschouwd als een aanslag op Abe, maar op de democratie zelf. In zijn condoleance beloofde de Amerikaanse president Joe Biden aan premier Kishida ‘de democratie te beschermen zonder te zwichten voor geweld’. Zaterdag kwamen condoleances binnen uit de hele wereld. Ook de regeringen van China en Rusland betuigden hun deelneming.

