Japan start donderdag met lozen koelwater uit kerncentrale Fukushima

Eerder verzekerde het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) al dat de lozing van het koelwater - zo’n vijfhonderd Olympische zwembaden vol - van de kerncentrale van Fukushima veilig is en slechts “verwaarloosbare” gevolgen voor de omgeving zal hebben. Toch is er weerstand tegen het Japanse plan, onder meer van de lokale vissers die reputatieschade en inkomensverlies vrezen. Ook landen als Zuid-Korea, China en Nieuw-Zeeland maken zich zorgen over mogelijke schade aan het milieu.

De kerncentrale van Fukushima raakte beschadigd als gevolg van een zware aardbeving en tsunami op 11 maart 2011. Meer dan twaalf jaar na datum moeten de beschadigde kernreactoren nog altijd met koelwater gekoeld worden. In circa 1.000 tanks ligt ondertussen meer dan 1,3 miljoen ton vervuild water opgeslagen.

Verdund en gefilterd in zee geloosd

Uitbater Tepco wil dat water verdund en gefilterd in zee lozen omdat de maximumcapaciteit van de tanks in zicht komt. Het radioactieve element tritium kan niet worden gefilterd, maar volgens Tepco en het IAEA bestaat er echter geen gevaar aangezien het water verdund wordt en tritium in geringe hoeveelheden niet schadelijk is voor mens en omgeving.

Ook experten wijzen erop dat kerncentrales wereldwijd al jarenlang routinematig koelwater lozen.