Japan begint met lozen nucleair afvalwater van kerncentrale Fukushima

De lozing begint om 13 uur Japanse tijd (6 uur Belgische tijd), meldt beheerder Tepco in een persbericht. De eerste lozing van zowat 7.800 kubieke meter water zal ongeveer zeventien dagen duren. De groep voorziet nog drie andere lozingen tegen eind maart volgend jaar, voor gelijkaardige hoeveelheden water.

Japan wil in totaal 1,3 miljoen kubieke meter afvalwater lozen dat is opgeslagen in de kerncentrale van Fukushima. Het gaat om regenwater, grondwater en water dat nodig is om de kernen van de reactoren te koelen die zijn ingestort na de tsunami van maart 2011.

Het proces dat volgens Japan noodzakelijk is omdat de tanks van de kerncentrale bijna hun maximumcapaciteit bereiken, zal duren tot de jaren 2050. Per dag zal niet meer dan 500 kubieke meter geloosd worden. Het water wordt zo verdund dat de radioacitiviteit niet stijgt boven 1.500 becquerel per liter, wat veel lager ligt dan de norm van de Wereldgezondheidsorganisatie voor drinkwater.

Mensen protesteren in de buurt van de kerncentrale vanwege het lozen van het afvalwater. Beeld AP

Eerder verzekerde het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) wel dat de lozing van het koelwater van de kerncentrale van Fukushima veilig is en slechts “verwaarloosbare” gevolgen voor de omgeving zal hebben. Toch stuit het plan op veel weerstand, onder meer van lokale vissers die reputatieschade en inkomensverlies vrezen.

Ook China uit kritiek en riep dinsdag de Japanse ambassadeur op het matje. Eerder had een woordvoerder van de Chinese diplomatie al verklaard dat “de oceaan eigendom is van de hele mensheid”. “Het is geen plek waar Japan willekeurig vervuild water kan dumpen”, stelde woordvoerder Wang Wenbin.