Jane Fonda: ‘Franse regisseur vroeg me om met hem naar bed te gaan ‘om te zien hoe mijn orgasmes waren’ voor een rol’

Fonda deed de beschuldiging in een aflevering van het praatprogramma ‘Watch What Happens Live’, toen presentator Andy Cohen haar vroeg “één man in Hollywood te noemen die je ooit probeerde te versieren en die je afwees”.

“Hij wilde met me naar bed omdat hij zei dat het personage een orgasme moest hebben in de film en hij moest zien hoe mijn orgasmes waren. Hij zei het in het Frans en ik deed alsof ik het niet begreep,” zei Fonda.

Fonda was 27 jaar oud toen ze in de film speelde tegenover Alain Delon en Lola Albright. Clément, een van Frankrijks meest productieve filmmakers in de jaren vijftig en zestig, was 51 toen de film werd uitgebracht. Hij stierf in 1996 op 82-jarige leeftijd.