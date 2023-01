James Webb-telescoop bevestigt voor het eerst aanwezigheid van exoplaneet: ‘Ongeveer zo groot als de aarde’

“Het staat buiten kijf dat de planeet bestaat. De nieuwe gegevens van Webb bevestigen dit”, zegt Jacob Lustig-Yaeger, die aan de leiding van het onderzoeksteam van het Applied Physics Laboratory van de Johns Hopkins-universiteit staat. “Het feit dat het ook een kleine, rotsachtige planeet is, is indrukwekkend voor het observatorium”, voegt Kevin Stevenson, medeleider van het team, eraan toe.

“Deze eerste waarnemingsresultaten van een rotsachtige planeet ter grootte van de aarde openen de deur voor vele toekomstige mogelijkheden om de atmosfeer van rotsachtige planeten met Webb te bestuderen”, zegt Mark Clampin, directeur van de afdeling Astrofysica op het NASA-hoofdkwartier in Washington. “Webb brengt ons steeds dichter bij een nieuw begrip van aardachtige werelden buiten het zonnestelsel, en de missie is nog maar net begonnen.”

Atmosfeer

Van alle telescopen die momenteel in gebruik zijn, is enkel Webb in staat om de atmosferen van exoplaneten ter grootte van de aarde te herkennen. Voorlopig is het echter nog onduidelijk of planeet LHS 475 b een atmosfeer heeft. “Er zijn enkele atmosferen van het aardse type die we kunnen uitsluiten”, licht Lustig-Yaeger toe. “Ze kan geen dikke, door methaan gedomineerde atmosfeer hebben, zoals die van Saturnus’ maan Titan.”

Een zuivere CO2-atmosfeer is veel compacter, dus het wordt zeer moeilijk om dat te detecteren, aldus Lustig-Yeager. Het team moet nog preciezere metingen verrichten om een zuivere kooldioxide-atmosfeer te kunnen onderscheiden van helemaal geen atmosfeer. Deze zomer krijgen de onderzoekers aanvullende gegevens van verdere waarnemingen.

Exoplaneet LHS 475 b. Beeld NASA, ESA, CSA, L. Hustak (STScI)

Webb onthulde ook dat de planeet een paar honderd graden warmer is dan de aarde. Als er wolken worden gedetecteerd, zou dat betekenen dat de planeet meer lijkt op Venus, die een CO2-atmosfeer heeft en voortdurend in een dikke wolk is gehuld.

De exoplaneet is slechts 41 lichtjaar van ons verwijderd en ligt in het sterrenbeeld Octant. LHS 475 b legt in slechts twee dagen een baan rond haar ster af. De exoplaneet staat dichter bij haar ster dan eender welke andere planeet in het zonnestelsel, maar de temperatuur van de rode dwergster is minder dan de helft dan die van de zon.