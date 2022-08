James Webb-ruimtetelescoop verbluft opnieuw met beeld van ‘wagenwielstelsel’

De afbeelding toont het wagenwielstelsel naast twee kleinere sterrenstelsels, tegen een achtergrond van vele andere sterrenstelsels. Het stelsel heeft ook duidelijk een heldere binnenring en een kleurrijke buitenring – het resultaat van een hogesnelheidsbotsing tussen een groot spiraalvormig sterrenstelsel en een kleiner sterrenstelsel, zegt ruimteagentschap NASA in het bijhorende persbericht. Volgens NASA breidt de buitenste ring zich al zo’n 440 miljoen jaar uit vanuit het centrum van de botsing. Wanneer hij uitzet en het omringende gas raakt, worden sterren gevormd.

Soortgelijke sterrenstelsels, waarvan de ringen vanuit het centrum van de botsing naar buiten uitdijen, worden gecategoriseerd als ringstelsels en zijn zeldzamer dan spiraalstelsels zoals onze Melkweg, aldus NASA.

Lees ook Hoe ruimtetelescoop James Webb ons een totaal nieuwe, veelzijdige blik op het heelal toont

Met hulp van voorganger Hubble probeerde NASA al eerder een duidelijk beeld te maken van het wagenwielstelsel, maar door de hoeveelheid stof werd het zicht steeds belemmerd. De nieuwe James Webb-ruimtelescoop kan ‘door' het stof kijken met behulp van een infraroodcamera.

Dankzij de opname weten we nu beter wat er in het verleden met het sterrenstelsel is gebeurd en hoe het zich in de toekomst waarschijnlijk zal ontwikkelen. Het wagenwielstelsel, dat voor zijn botsing “waarschijnlijk een normaal sterrenstelsel zoals de Melkweg was”, bevindt zich momenteel in een overgangsfase en zal blijven veranderen, zegt NASA nog in het persbericht.