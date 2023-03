Jambon probeert met ultiem voorstel stikstofakkoord te forceren

Na alweer een weekend lang onderhandelen heeft de Vlaamse regering nog steeds geen akkoord over het stikstofdossier. Zondagavond heeft Jambon het kernkabinet wel samengeroepen. De Vlaamse regeringsleider had zich voorgenomen om voor het einde van de week een doorbraak te forceren.

De verwachting was dat Jambon het kernkabinet alleen zou samenroepen als een akkoord nakende was. Maar het ziet er veeleer naar uit dat de vergadering zondagavond een ultieme poging is om de violen te stemmen. Zaterdag had Minister van Omgeving Zuhal Demir nog met Jambon een ‘deblokkeringsvoorstel’ uitgewerkt - een poging om CD&V alsnog te vermurwen. Maar bij de christendemocraten was het enthousiasme ver te zoeken.

De voorbije dagen was er nog flink discussie over twee punten. Eén: de zogenaamde saldering, waarbij boeren de uitstoot van boeren die ermee stoppen overgekocht kan worden door andere boeren. Twee: de maximale stikstofuitstoot. Voor N-VA mochten landbouwbedrijven niet meer dan 0,028 procent uitstoten van de maximale stikstofuitstoot in een gebied. Voor de industrie ligt dat op 1 procent. Dat verschil was voor CD&V absoluut onaanvaardbaar.

Het deblokkeringsvoorstel van N-VA werd bij CD&V gezien als “een rookgordijn”: een poging om te doen alsof er toegiften gedaan worden, om de druk op CD&V op te voeren. In het voorstel was de 0,028 procent uitstootmarge bijvoorbeeld opnieuw opgenomen, terwijl de christendemocaten al veel langer aangeven dat dat cijfer te laag ligt.

Het ziet er dan ook naar uit dat Jambon ten tweede male zijn zelf opgelegde deadline zal missen. In dat geval dreigt de Vlaamse regering opnieuw in een stevige crisis te belanden. De voorbije weken werd binnen de coalitie al enkele keren de analyse gemaakt dat Jambon van geluk mag spreken dat de Vlaamse regering niet kan vallen.