Jambon niet blij met ‘ramadanvriendelijk’ label Brusselse cultuurhuizen

Het ramadanvriendelijk label houdt onder meer in dat op voorhand wordt gewaarschuwd voor geweld of naakt in een voorstelling. “Een dergelijke religieuze inmenging in de cultureel-artistieke praktijk lijkt me zeer problematisch”, schrijft Jambon in een brief aan de cultuurhuizen. Hij vreest dat het initiatief kan leiden tot een vorm van zelfcensuur bij cultuurmakers.

Het Kaaitheather, voortrekker van het label, benadrukt in Het Laatste Nieuws dat het enkel om waarschuwingen gaat “om te voorkomen dat mensen een onaangename ervaring hebben”.