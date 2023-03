Jambon door het stof in het Vlaams Parlement over stikstofdossier: ‘Ontgoocheld maar vastberaden’

Na een marathonvergadering van meer dan 16 uur gingen de ministers van de Vlaamse regering woensdagochtend uiteen zonder akkoord. Minister-president Jan Jambon moest zonder akkoord naar het parlement. Na de uitgestelde Septemberverklaring opnieuw een pijnlijk moment voor de Vlaamse regeringsleider.

De oppositie was - zoals verwacht kon worden - niet mals voor Jambon en co. “Rien ne va plus”, zei Groen-fractieleider Björn Rzoska. “Zelden werd de onmacht van een regeringsleider zo pijnlijk duidelijk. Het gebrek aan leiderschap en amateurisme staan haaks op de uitdagingen en bezorgdheden die leven in de samenleving”, aldus Rzoska.

Volgens Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens “sukkelt de Vlaamse regering van crisis naar crisis” en snakt de minister-president naar het einde van deze legislatuur. “Het lijkt erop dat deze regering de facto in lopende zaken gaat voor de komende maanden”, meendt de Vlaams Belang-fractieleider. Het beleid van de door de N-VA-geleid Vlaamse regering is volgens Janssens “de grootste antireclame voor meer Vlaamse zelfstandigheid”.

Volgens Vooruit-parlementslid Bruno Tobback is “gesukkel” de grootste constante geworden in het beleid van de Vlaamse regering. “Er zit niets meer in de tank van deze regering”, zei hij.

Ook PVDA-fractieleider Jos D’Haese haalde stevig uit naar Jambon en zijn regering. “Er was ons Sterke Jan beloofd, we hebben slappe kost gekregen”, klonk het. “Na een totaal geblokkeerde federale Vivaldi-regering hebben we ook een totaal geblokkeerde Vlaamse regering. Twee regeringen in permanente crisis”, dixit D’Haese.

Vanuit de meerderheidspartijen bleven de verklaringen erg voorzichtig om zo de kansen op een akkoord gaaf te houden. “Er is de vaste wil om tot een akkoord te komen. We willen die onderhandelingen alle kansen geven. We moeten met het nodige gezond verstand tot werkbare maatregelen komen”, zei CD&V-fractieleider Peter Van Rompuy.

Minister-president Jambon is ervan overtuigd dat hij in de komende dagen nog tot een akkoord kan komen. “Maar het is niet omdat we in één dossier langer moeten werken, dat de regering blokkeert”, aldus Jambon.

Vanop de rest van de regeringsbanken bleef het grotendeels stil. Alleen minister van Landbouw Jo Brouns (CD&V) erkende dat er nog twee zaken (meer bepaald de saldering en de gelijkschakeling van de vergunningsregels voor landbouw en industrie) op tafel liggen die voor zijn partij belangrijk zijn.

Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) van haar kant wilde niet ingaan op wat er op tafel ligt “om een akkoord niet onmogelijk te maken”. Viceminister-president Hilde Crevits vroeg het parlement “een kans om het werk de komende dagen verder te zetten”. “ We zullen alles op alles zetten om dit dossier tot een goed einde te brengen”, besloot Crevits.