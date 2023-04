▶ Jacinda Ardern neemt emotioneel afscheid van Nieuw-Zeelands parlement: ‘Je kunt ook angstig en gevoelig zijn’

Jacinda Ardern kondigde in januari onverwacht haar afscheid aan als premier van Nieuw-Zeeland. De voorbije vijf jaar kreeg ze internationaal veel lof voor de manier waarop ze het land leidde, maar ze vond “dat het tijd was” en dat “er niet genoeg meer in de tank zit” om het ambt nog langer te bekleden.

Gisteren gaf ze haar laatste speech in het parlement in de hoofdstad Wellington. “Ik kan niet bepalen hoe men mij als premier gaat herinneren”, zei ze zichtbaar geëmotioneerd. “Maar ik hoop dat ik iets anders getoond heb. Dat je ook angstig, gevoelig en vriendelijk kunt zijn als leider. Dat je het hart op de tong kunt hebben. Je kunt een moeder zijn of niet, een voormalige mormoon of niet, je kunt een nerd zijn, een huiler of een knuffelaar. Je kunt al deze dingen zijn. En niet alleen kun je hier staan, je kunt ook het land leiden, net zoals ik.”

Haar laatste woorden sprak ze in het Maori, de taal van de inheemse bevolking van het land. Ook eerde ze hen met een traditionele Maori-mantel, een symbool voor eer en prestige.

Lees ook De interessantste les die te onthouden valt uit het opstappen van Ardern zit in de motivatie die ze meegeeft ‘Het vergt moed en zelfkennis om dit soort macht los te laten’: experts over onverwacht afscheid van Jacinda Ardern Met baby naar VN-top, lachen tijdens aardbeving en schelden in parlement: 5 iconische momenten van Jacinda Ardern

Na haar toespraak, die langer dan een halfuur duurde, kreeg Ardern een staande ovatie van de parlementsleden. Haar collega Chris Hipkins heeft de fakkel overgenomen tot aan de verkiezingen van oktober. Ardern zelf zal zich verder vrijwillig inzetten voor Christchurch Call, een initiatief dat ze oprichtte na de terreuraanslag in het land om extremistische inhoud op internet te bestrijden.