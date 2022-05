►Jacinda Ardern haalt uit naar Amerikaanse wapen- en abortuswetten, en krijgt staande ovatie van Harvard

Bekijk een fragment van Arderns speech. Onderaan het artikel kunt u de hele toespraak bekijken:

Ardern stond donderdag ruim duizend Harvard-studenten te woord, vanop hetzelfde podium waar ook namen als Winston Churchill, Angela Merkel en Oprah Winfrey ooit het woord namen.

De Nieuw-Zeelandse premier wijdde een groot deel van haar toespraak aan de noodzaak van democratische systemen en een geïnformeerd debat. Ze verwees ook uitdrukkelijk naar hetzelfde pleidooi van de overleden Pakistaanse premier Benazir Bhutto, die de “kwetsbaarheid” van de democratie onderstreepte in haar eigen Harvard-toespraak in 1989.

In de nasleep van de brutale schietpartij in Texas, waar negentien kinderen en twee leerkrachten werden doodgeschoten, sprak Ardern ook over hoe haar regering wapenbezit heeft aangepakt na de aanslagen in de moskee van Christchurch in 2019. “We wisten dat we een aanzienlijke wapenhervorming nodig hadden, en dat hebben we dan ook gedaan”, zei Ardern. “Maar we wisten ook dat als we echte oplossingen wilden tegen gewelddadig online extremisme, de overheid en de techbedrijven zelf moesten ingrijpen.”

De 41-jarige Nieuw-Zeelandse riep techbedrijven dan ook op om meer te doen om de online verspreiding van complottheorieën te stoppen. “De tijd is aangebroken dat sociale-mediabedrijven en andere online-aanbieders hun macht erkennen en daarnaar handelen”, zei ze. Daarnaast wees ze erop dat ook individuen verantwoordelijkheid dragen. “Hoe we technologie gebruiken is een individuele beslissing, net als hoe we omgaan met mensen met wie we het niet eens zijn.”

De studenten gingen tijdens haar toespraak meermaals rechtstaan en onthaalden haar met luid gejuich en applaus. Zeker met de korte opsomming van de samenstelling van haar regering, en welke wetswijzigingen die al gerealiseerd heeft, oogstte Ardern heel wat lof van de studenten. Ze had het onder meer over het decriminaliseren van abortus, het verbieden van de meeste aanvalswapens en het verbod op ‘bekeringstherapie’ – niet toevallig allemaal gevoelige onderwerpen in de VS.

Ze eindigde haar toespraak met een oproep tot menselijkheid, en om verschillen met anderen te overbruggen. “Wat wij als individuen in deze ruimtes doen, doet er ook toe (...) We zijn rijker door onze verschillen, en armer door onze verdeeldheid”, aldus Jacinda Ardern.